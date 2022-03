Doe inspiratie op van deze korte en halflange catwalk kapsels

Kapseltrends 2022. Korte en halflange kapsels op de catwalk van Dior. Photo courtesy of Dior Haute Couture SS 2022

Het aantal korte en halflange kapsels op de haute couture catwalk van Dior was verrassend groot. De tijden zijn voorbij dat een haute couture mannequin lang haar moet hebben dat sierlijk wordt bijeengebonden in een kunstig (lees: tuttig of ladylike) kapsel. Alles draait tegenwoordig om de haarsnit zelf. Die moet vlot, pittig en modern zijn. Juist als je een avondjurk draagt (maar ook bij vrijetijdskleding).

De kapsels bij Dior laten zien hoeveel er dit jaar op kapsel gebied mogelijk is. De buzz cut – stekeltjes dus – is goed voor een instant coole look. Het is een ideale haarsnit om met zachte pastels en hoogblonde haarkleuren te spelen. Maar natuurlijk is zo’n extreme hair look niet voor iedereen weggelegd.

Gemakkelijker in het dragen is de klassieke pixie cut à la Mia Farrow uit ‘Rosemary’s Baby’. Dit kapsel is kort maar vrouwelijk dankzij de korte plukjes die liefjes over het voorhoofd vallen.

Een vernieuwend kort kapsel dat we het komende seizoen vaak gaan zien, is de langere grown-out pixie cut. Alsof-ie aan alle kanten uitgegroeid is. Zo’n lange pixie mag je kracht bijzetten met een wat donkerdere aanzet bovenop je hoofd. Dit kapsel is supercool!

Houd je meer van een halflang kapsel dan is de blunt cut vast iets voor je. Recht-toe-recht-aan met een middenscheiding. Deze hair look krijgt iets ultramodern als je je oor aan één kant uit je haar tevoorschijn laat piepen. Draag er een opvallende maar geraffineerde oorbel in en je steelt de show (zie de coverfoto). De favoriete haarlengte voor de blunt cut is tot net op of onder de kin.

Haartip: style de haarpunten eens naar buiten. Dit gaan we dit jaar weer volop doen. Het is retro maar wel supermooi.

Houd je van wat meer haar rond je gezicht, dan kun je denken aan een bob met een volle rechte pony. Dit is een puur statement kapsel. Je moet er wel het type voor zijn want het is een blikvanger. Maar je bent dan ook wel echt in-trend.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe inspiratie op voor jouw nieuw haarcoupe 2022.

