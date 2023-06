Het aanbod van anti-aging producten is groot en verwarrend. We hebben 12 tips voor je om de juiste anti-aging crème voor jouw huid te vinden.

12x Tips om de juiste anti-aging crème voor jouw huid te vinden

Naarmate we ouder worden, verandert onze huid en kunnen we fijne lijntjes, rimpels en andere tekenen van veroudering gaan zien. Anti-aging producten kunnen helpen om het natuurlijke verouderingsproces te vertragen en ouderdomsverschijnselen te vervagen. Maar hoe kies je de juiste anti-aging crème voor jouw huid uit het grote aanbod producten dat op de markt te vinden is? Hier zijn twaalf tips om je te helpen bij het kiezen van de beste anti-aging crème voor jouw huid:

#1 Begin met zonnebrandcrème en vochtinbrengende crème. Dermatologen zijn het erover eens dat zonnebrandcrème en vochtinbrengende crème de twee meest effectieve anti-verouderingsproducten zijn die je kunt kopen. Als je die elke dag gebruikt, kan je al een merkbaar verschil opmerken.

#2 Koop een specifiek product voor jouw huidtype. Je zonnebrandcrème, vochtinbrengende crème en andere anti-aging huidverzorgingsproducten werken het beste als ze geschikt zijn voor jouw huidtype. Als je huid bijvoorbeeld de neiging heeft om vettig te zijn, kies dan een vochtinbrengende crème die is gemaakt voor de vette huid. Als je een gevoelige huid heeft, ga dan voor producten met het label ‘hypoallergeen’ en ‘parfumvrij’.

#3 Behandel je nummer één huidverouderingsprobleem. Geef zonnebrandcrème en moisturizer een paar weken om te werken. Kijk dan naar je huid. Welke tekens van veroudering merk je op? Welk probleem zou je het liefst als eerste tackelen? Door je te concentreren op één probleem – rimpels, donkere vlekken, een slappe huid – krijg je de beste resultaten. Zoek naar een product dat daarop gericht is. Want geen enkel product kan alle tekenen van huidveroudering tegelijkertijd behandelen.

#4 Gebruik een milde cleanser. Want je huid heeft niet alleen baat bij crème met werkzame stoffen maar ook bij een dagelijkse, maar milde reiniging. Let er bij het kiezen van een cleanser op dat deze geschikt is voor jouw huidtype.

#5 Heb realistische verwachtingen. Overdreven beloftes, zoals er van de ene op de andere dag tien jaar jonger uitzien of snel alle tekenen van veroudering verminderen, zijn te mooi om waar te zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat huidverzorgingsproducten tegen veroudering bescheiden resultaten opleveren. Het resultaat van een facelift krijg je niet met een crème.

#6 Selecteer een product binnen jouw prijsklasse. Effectieve anti-aging producten zijn er in alle prijsklassen. Ook vrouwen die zich de duurste crèmes kunnen veroorloven ontkomen niet aan de tand des tijds. Zoals gezegd, zijn de resultaten van anti-aging producten bescheiden, en dat geldt voor alle prijsklassen. Maar niets doen, is jammer want het verouderingsproces mag dan natuurlijk en niet te stoppen zijn, je kunt wel schade aan je huid vermijden, denk bijvoorbeeld aan die zonnebrandcrème, en de tekens van veroudering afzwakken!

#7 Verbreed je skin care kennis en leer de ingrediënten kennen. Zoek naar ingrediënten waarvan is bewezen dat ze effectief zijn, zoals retinol, hyaluronzuur en vitamine C. Deze ingrediënten kunnen de tekenen van veroudering helpen verminderen en het aanzien van je huid verbeteren.

#8 Vermijd producten met agressieve stoffen zoals parabenen, sulfaten en ftalaten.

#9 Lees recensies. Zoek naar producten met positieve beoordelingen van andere gebruikers.

#10 Overleg met een dermatoloog. Een dermatoloog kan je helpen bij het kiezen van de beste anti-aging crème voor jouw huidtype en producten (of product types) aanbevelen die het beste bij jou passen.

#11 Wees geduldig. Anti-aging crèmes hebben tijd nodig om te werken, dus wees geduldig en sla je dagelijkse beauty routine niet, nooit, over. Slaap niet in je make-up!

#12 Vergeet gezonde gewoonten niet. Naast het gebruik van anti-aging crèmes is een gezonde levensstijl natuurlijk van groot belang. Denk hierbij aan veel water drinken, gezond eten, bewegen, voldoende slapen en niet stressen.

