Dit opsteekkapsel bij de Paris Fashion Week is zo cool

Opsteekkapsel bij de Paris Fashion Week. Jean Campbell. Foto ADVERSUS

Tijdens de modeweken kom je van alles tegen, maar bij de zeg maar klassieke modehuizen zijn de streetstyle looks en ook de kapsels meestal vrij ingetogen en – weer dat woord – klassiek. Daarom is het leuk als je onverwacht tegen iets anders aanloopt, zoals het kapsel van het Britse model Jean Campbell.

We spotten het model bij de modeshow van Dior op de eerste showdag in Parijs, eind september (klik hier voor streetstyle looks bij Dior). Het model droeg haar haar in een opsteekkapsel waarbij het onderste gedeelte van het haar heel glad was gestyled en het haar bovenop het hoofd was getoupeerd.

Verschillende texturen

In Jean’s kapsel zien we twee verschillende texturen – glad en getoupeerd – naar elkaar. Dit is een ‘truc’ die we jaren geleden ook vaak op de catwalks tegenkwamen. Het is een spannende manier om je kapsel een extra dimensie mee te geven.

Zo ga je te werk

Het is niet goed te zien hoe Jean’s kapsel precies in elkaar zit, maar volgens ons kun je voor dit kapsel het beste je haar in meerdere secties verdelen en die secties in staarten bovenop je hoofd vastzetten in een lijn die van voren naar achteren loopt.

Toupeer het haar van de staarten en maak er knotjes van waarbij je de haarpunten lostrekt zodat je die vrolijke warboel boven op je hoofd krijgt.

Bij het maken van de secties ga je heel netjes te werk. Gebruik gel om het haar strak en glad om je hoofd te leggen. Voor het onderste gedeelte van je haar en de haarpunten – dat gedeelte wat je gaat opsteken en touperen – kun je een mousse gebruiken en het droog föhnen zodat het getoupeerde gedeelte goed houdt.

Interpreteren

Er zijn vast ook andere manieren te bedenken om te kapsel na te doen. Je mag het ook interpreteren en er een andere draai aan geven. Waar het om gaat, is die tegenstelling in texturen. Daar kun je echt heel leuke dingen mee doen. Je kunt bijvoorbeeld ook je haar bij de haarwortels heel steil stylen en met gel glad maken en dan de rest van je haarlengte touperen. Het zijn haarstijlen die we jaren geleden zagen maar waar je nu nog steeds / weer de show mee kunt stelen.

