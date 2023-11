Als er één fantasie is die elke fashion victim dit seizoen in de kast moet hebben, dan is dat de krijtstreep.

Deze fantasie gaan we winter 2023 overal in de mode zien. De krijtstreep. Photo courtesy of Stella McCartney

Eén van de meest geziene fantasieën voor herfst winter 2023 2024 is de krijtstreep. Dat hebben we (vanzelfsprekend) aan de quiet luxury trend te danken, die trend waar wij dit seizoen nog vele malen mee zullen komen aanzetten en waarin alles draait om stijlvolle, tijdloze en luxueuze looks.

Stella’s krijtstreep

Het is een trend die steeds vaker opduikt in modecollecties en streetstyle looks. Ook Stella McCartney doet met haar collectie voor herfst winter 2023 2024 een duit in het zakje. Zij creëerde een krijtstreep pak dat bestaat uit broek met gilet (rechts). Al tijdens de Paris Fashion Week bleek dat dit pak het komende seizoen een topper gaat worden. We zagen het de gasten bij de modeshow van Stella McCartney voor lente zomer 2024 volop dragen. Een variant daarop is de krijtstreep broek met cropped jasje met grote ruit (links).

Let op! De combinatie oversized broek met gilet is een topcombinatie voor deze winter!

Krijtstreep, fantasie voor winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Streetstyle

Maar dat niet alleen. Kijk maar eens goed rond in de grote modewarenhuizen. In verschillende collectie kom je krijtstreepbroeken met een gilet in dezelfde fantasie tegen, soms ook gecombineerd met een bijbehorend (cropped) jasje.

Krijtstreep-overall bij Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

De krijtstreepbroek van Stella McCartney is vernieuwend in die zin dat deze wijde broek een vrij lage taille heeft, iets dat we al jaren eigenlijk niet meer gezien hebben. Verder zijn de broekspijpen zo lang dat ze over de grond slepen. Voor een eigentijdse look draag je dit soort broekpakken met pumps met puntige neuzen.

Tijdens de Paris Fashion Week was het voor eind september begin oktober ongewoon warm en dragen veel gasten het gilet zonder iets eronder. Voor een meer winterse look kun je er natuurlijk een coltruitje of een blouse onder dragen. En je kunt de look afmaken met een bijbehorende blazer of een andersoortige blazer.

Voor een casual look draag je een krijtstreep broek met een oversized wintertrui en chunky loafers.

Fantasieën in de mode voor winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Overigens zijn er nog veel meer manieren om krijtstrepen te dragen. In plaats van grijs kun je voor donkerblauw kiezen. In plaats van een broek kun je een krijtstreeprok of –jurk dragen. Dit seizoen kom je eigenlijk alles in deze fantasie tegen, zelfs (strapless) topjes, mini-jurkjes en accessoires zoals schoenen en tassen. We kunnen alleen maar zeggen: laat je fantasie gaan, letterlijk en figuurlijk!

