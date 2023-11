3x Parisienne streetstyle looks om je door te laten inspireren. Foto ADVERSUS

Tijdens de Paris Fashion Week van eind september, begin oktober (2023) was het uitzonderlijk mooi weer. Daar waren we op zich heel blij mee want dat maakt het streetstyle gebeuren wel zo aangenaam. Maar ietsje minder had ook gemogen, want de looks – ook al waren het dan de nieuwste collecties voor winter 2023 2024 die we op straat zagen – waren soms wél heel erg zomers.

Interpreteren

Toch geven de streetstyle looks wel een idee van de nieuwste modetrends en looks want in de mode gaat het vooral om lijnen, vormen, verhoudingen en kleuren, en die krijg je van onze streetstyle foto’s wel mee. De (winterse) materialen en opbouw in verschillende lagen moet je er in dit geval zelf bij halen. Voor vandaag kozen we drie streetstyle looks met een typisch Parisienne uitstraling voor je uit. Om op jouw manier te interpreteren.

Chanel look

3x Parisienne streetstyle looks om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Onze eerste streetstyle look spotten we bij de fashion show van Chanel. Trends die je uit deze look kunt halen zijn: de witte blouse (hier mouwloos), de witte camelia (altijd héél Chanel), de bretels (altijd leuk om een mannelijk element in je look aan te brengen), het baretje (of course!), de klassieke wijde broek met hoge taille. Deze look is opgebouwd uit tijdloze en superchique items, in lijn met de quiet luxury trend.

Retro look

3x Parisienne streetstyle looks om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Onze tweede streetstyle look laat proporties zien die heel ‘Dior’ aandoen en herinneren aan de New Look uit de jaren ‘40/’50. Hot en weer terug in het modebeeld is de kuitlange uitwaaierende rok. Als je durft, combineer je hem met een getailleerd jasje zoals op de foto. Je hebt dan een New Look silhouet ten voeten uit. Baretje erbij en het lijkt of je zo uit Parijs komt gestapt.

Parisienne denim look

3x Parisienne streetstyle looks om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Onze derde en laatste streetstyle look is ‘très Paris’. Het is een eenvoudige maar stijlvolle look die je heel gemakkelijk zelf kunt creëren. Je hebt de items – of iets dergelijks – vast al in de kast. De basis voor deze look is rechte spijkerbroek. Daarop draag je een witte blouse. Eronder een paar Mary Janes. Een rode tas maakt deze look af. Enne… zo’n lange gordijntjespony doet het natuurlijk altijd goed :-)

