Haartrends 2023. Met dit korte kapsel ben je up-to-date

In de haartrends 2023 komen we ongewoon veel korte haarsnitten tegen. Dit korte kapsel is echt supercool. Bekijk de kapselfoto’s maar eens.

Kort kapsel voor winter 2023. Foto ADVERSUS

Pak de catwalkfoto’s erbij en het zal je direct opvallen: kort haar is een huge trend voor winter 2023. Maar daarmee ben je er nog niet. Er zijn zoveel verschillende korte kapsels dat het niet gemakkelijk is om te kiezen. Vandaag lichten we een pixie cut uit. Dit korte kapsel is wel héél erg cool is.

Het gaat om het kapsel van het Duitse model Emma Menne. Wij fotografeerden haar bij de modeshow van Giambattista Valli in Parijs. Met haar hoogblonde korte koppie kon je niet om haar heen.

Pixie cut

Pixie cut. Foto Charlotte Mesman

De haarcoupe van Emma wijkt nét even af van een klassieke pixie cut à la Audrey Hepburn. Ten eerste is de pony héél erg kort – micro bangs – wat dit kapsel een moderne uitstraling meegeeft.

Kort kapsel voor winter 2023. Foto ADVERSUS

Bovenop het hoofd en aan de zijkanten is het haar nauwelijks in lagen geknipt. De zijkanten zijn voor deze show met gel naar achteren gestyled waardoor een lengteverschil gesimuleerd wordt. Het lijkt een undercut maar het is het niet! Dat haar plat stylen bij de oren is een leuk idee om zelf eens te doen, of je nu kort, halflang of lang haar hebt!

Als je kort haar hebt, kun je natuurlijk ook een echte undercut laten knippen. Het is geen mode meer maar we zien het nog wel, en het kan ook super geraffineerd zijn. Zie ook deze korte haarsnitten.

Pixie cut. Foto Charlotte Mesman

Van achteren is het haar wel gelaagd geknipt, maar ook hier weer met vrij lange lagen (vooral die bovenop het hoofd) en de nek is fris en clean.

Platinablond

Zo’n kort koppie leent zich bij uitstek voor een statement haarkleur, of het nu hoogblond of misschien juist heel donker is. Juist omdat het haar kort is, is verven of ontkleuren gemakkelijk en heeft je haar er niet zoveel van te lijden.

Andere haartrends

Dit is, zoals we al zeiden, maar één van de vele korte kapsels voor winter 2023. Een andere haartrend die we ook vaak zien, is wat langer haar van achteren zodat je plukjes van achter je nek uitspringen. Hierdoor krijg je het idee van een halflang kapsel, iets wat misschien wel fijn is als je kort haar net iets té kort vindt :-)

