Ken jij deze fabels over haarverzorging? En over de werking van haarverzorgingsproducten. Check je kennis.

Ken jij deze fabels over haarverzorging en hair care producten?

Als het op fabels aankomt, dan is de wereld van de haarverzorging rijkelijk voorzien. Hoeveel mythes over haarverzorging bestaan er wel niet? En ook over haarverzorgingsproducten. Veel fabels ken je vast al wel (‘Als je een grijze haar uittrekt, krijg je er twee voor terug’ en ‘Van 100 borstelslagen wordt je haar mooi’) maar er zijn mythes waarvan je het bestaan misschien nog niet wist. We hebben er een paar voor je:

#1 Volumiserende shampoos maken je haar voller. Niet waar. Er bestaan geen shampoos, oliën of andere producten (behalve dan medicijnen die op recept te verkrijgen zijn) die je haar voller maken of sneller doen groeien. Volumiserende shampoos leggen enkel een laagje rond je haar waardoor het voller lijkt. Ze hebben dus wel een esthetische werking maar je wast het er uiteindelijk weer uit.

#2 Sulfaten zijn slecht voor je haar. Hierover zijn de meningen verdeeld. Sodium laureth sulfate (SLS) is – in tegenstelling tot sodium laureth ether sulfate (SLES) – een vrij mild sulfaat en kan nuttig zijn in geval je met product built-up in je haar te maken hebt. Zie het als een deep cleansing shampoo. Je kunt een shampoo met SLS bijvoorbeeld afwisselen met een mildere shampoo.

#3 Er bestaan producten die gespleten haarpunten helen. Niet waar. Als je haar eenmaal gespleten is, dan is en blijft het gespleten. Wel zijn er producten die gespleten haarpunten weer een beetje aan elkaar plakken, maar dat is iets anders dan helen. De uiteindelijke remedie is altijd: de schaar erin.

#5 Natuurlijke oliën zijn goed voor je haar. Kan waar zijn. Oliën kunnen je haar minder droog maken en voeden maar ze kunnen je haar ook slap en zwaar maken en product built-up veroorzaken.

#6 Het is goed om regelmatig van shampoo en conditioner te wisselen. Dat hoeft niet. Als je haarproducten hebt gevonden waar je haar goed bij gaat, is er geen reden om te veranderen. Mocht je haar zelf veranderen, dan kan dat aanleiding zijn om naar een ander, specifiek product uit te kijken. Het is overigens niet waar dat je haar, zoals wel gezegd wordt, aan een bepaalde shampoo of conditioner went waardoor het product niet meer effectief is.

#7 Je haar groeit sneller als je het vaak laat bijpunten. Ook dit is niet waar. Je haar groeit vanaf je haarwortels; bijpunten heeft daar niets mee te maken. Deze fabel zag waarschijnlijk het licht omdat bijpunten wel helpt tegen afbreken, en in dat geval zou je wel eens meer lengte kwijt kunnen zijn dan in geval van bijpunten. Als je het regelmatig bijpunt, breekt het dus minder snel af en kan het lijken alsof het sneller groeit.

#8 Anti-aging haarproducten gaan veroudering van je haar tegen. Veel experts menen dat haarproducten die als ‘anti-aging’ worden aangeprezen geen invloed hebben op het verouderingsproces van je haar. In de loop van de jaren wordt je haar droger en doffer en zal je baat hebben bij producten die je haar hydrateren en een glanzend en voller aanzien geven, maar voor deze resultaten kun je ook andere niet anti-aging producten kiezen. Met andere woorden: anti-aging producten kunnen je haar verbeteren maar het heeft niet zozeer met jouw leeftijd of het verouderingsproces van je haar te maken.

