Het geheim van anti-aging skin care is: trouble shooting

Als het op skin care aankomt, worden we met de kreet ‘anti-aging’ om de oren geslagen. Maar hoe pak je het nu praktisch aan? Hoe kies je een anti-aging skin care product voor jouw eigen huid.

Er is een manier om lijn te brengen in de wirwar van producten en ingrediënten, en dat is: je eigen huid in kaart brengen en voor jezelf vaststellen waar je aan wil werken. Het zou teveel van een huidverzorgingsproduct gevraagd zijn om alle tekens van huidveroudering tegelijkertijd aan te pakken. Er is geen enkel product dat tegelijkertijd rimpels, een slappe huid, een droge huid, ouderdomsvlekken en zonschade aanpakt. Het is altijd een meer of minder. Als je voor jezelf weet wat je met een crème wilt bereiken ben je al een heel eind.

Vaak staat op de crème zelf al wat die voor je huid kan betekenen. Beter nog is het als je enige kennis hebt van de ingrediënten en hun werking. We zetten de meest voorkomende ingrediënten in anti-aging producten en hun werking voor je op een rijtje. Let er ook op hoe hoog deze stoffen op de ingrediëntenlijst voorkomen. Hoe hoger, hoe meer ervan in het product te vinden is. Komt het ingrediënt dat jij belangrijk vindt, ergens achterin het rijtje dan zit er waarschijnlijk maar weinig van in het product.

Veel voorkomende ingrediënten in anti-aging skin care producten

Vitamine A derivaten (retinoïden/retinol): retinoïden zijn vitamine A derivaten en ze werken tegen fijne lijntjes, rimpels en ouderdomsvlekken. Klik hier om meer over dit superster ingrediënt te lezen.

Vitamine C (ascorbinezuur/L-ascorbinezuur): vitamine C is een krachtige antioxidant die je teint kan verhelderen en goed werkt tegen fijne lijntjes en rimpels.

Vitamine E (tocopherol): vitamine E beperkt zonschade en versterkt de huidbarrière maar werkt alleen in combinatie met andere antioxidanten (vitamine C) en in vrij hoge concentraties (minimaal 0,5%) en is bovendien instabiel.

Vitamine B3 (niacinamide): deze stof versterkt je natuurlijke huidbarrière, werkt ontstekingremmend en heeft een licht exfoliërende werking waardoor rimpels en droogtelijntjes minder zichtbaar worden.

Hyaluronzuur: dit is een zogenaamde ‘humectant’, een vochtinbrenger. Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof die de huid hydrateert en helpt om vocht vast te houden.

Peptiden: peptiden zijn aminozuren die de collageenproductie kunnen stimuleren en je huid kunnen verstevigen. Ze worden dan ook wel ingezet bij een verslapte huid.

Ceramiden: deze vetten helpen om je huidbarrière te versterken en houden het vochtgehalte in je huid op peil.

Glycolzuur: glycolzuur is een alfahydroxyzuur (AHA) dat je huid exfolieert waardoor je huid gladder, egaler en stralender wordt. Het is een ideaal ingrediënt om zonschade tegen te gaan.

Co-enzym Q10: deze lichaamseigen stof en antioxidant gaat de vorming van vrije radicalen tegen en kan helpen bij zonschade en rimpels.

Bakuchiol: een plantaardig ingrediënt (verkregen uit de bladeren en zaden van de Psoralea corylifoli-plant) met antioxiderende, ontstekingsremmende en antibacteriële eigenschappen. Het wordt wel het nieuwe retinol genoemd maar zou zachter zijn voor je huid en wordt ook wel gebruikt om acne te verlichten.

Ferulinezuur: dit zuur dat afkomstig is uit de celwand van planten is een antioxidant die de huid beschermt en werkt bij zonschade.

UV-filter: dit is misschien wel één van de meest belangrijke anti-aging ingrediënten omdat het je huid beschermt tegen de zon, de grootste boosdoener als het op huidveroudering aankomt. Ga voor een breedspectrum bescherming (UVA- en UVB-filter) en een SPF van minimaal 30.

