10 Modetrends voor herfst winter 2023 2024 moet kennen

Modetrends voor herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Sportmax

Heb jij de nieuwe mode voor herfst winter 2023 2024 al in je vingers? De modetrends voor herfst winter 2023 2024 zijn inspirerend. Vandaag nemen we de modecollectie van Sportmax, een lijn van Max Mara, onder de loep. Er vallen interessante modetrends in te ontdekken die we ook op (vele) andere catwalks voor de winter tegenkomen. We zetten ze voor je op een rijtje.

10 Modetrends voor herfst winter 2023 2024 volgens Sportmax

#1 Ton sur ton

Ton sur ton. Photo courtesy of Sportmax

Het allereerste dat opvalt als je de catwalkfoto’s van Sportmax bekijkt, is dat we net zoals de vorige seizoenen opnieuw ton sur ton gaan dragen. Van top tot teen in dezelfde kleuren. En wat voor een kleuren!

#2 Rustige kleuren

Poederroze. Photo courtesy of Sportmax

De modekleuren voor herfst winter 2023 2024 zijn opvallend rustig. Bij Sportmax zien we: botergeel, poederroze, camel, karamelbruin, tomatenrood, goud, zilver en zwart.

#3 Power shoulders

Power shouders. Photo courtesy of Sportmax

Blazers en winterjassen hebben volgens Sportmax ook deze winter enorme schouders. Neem je ruimte in! Laat weten dat je er zijn mag, schreeuwen de power shoulders.

#4 Cut out

Een andere modetrend die we meenemen uit de afgelopen seizoenen, is de cut out trend. Jurken en topjes laten onverwachte stukjes huid zien. Bij Sportmax wordt dit effect gecreëerd met knopen als onderling verbindingstuk.

#5 Laarzen over je broek

Leren broeken met laarzen. Photo courtesy of Sportmax

Woow! Ken jij deze kledingstijl nog? Laarzen OVER je broek! Volgens Sportmax gaan we dat we doen. Ook wijde broeken draag je het komende seizoen in (wijde) laarzen.

#6 Laarzen met overtrek

Nog een top modetrend voor herfst winter 2023 2024: laarzen met overtrek (chaps). We komen ze op vele catwalks en ongetwijfeld binnenkort ook in de winkels tegen. Supercool!

#7 De jaren ’90 bontstaart

Bontstaart. Photo courtesy of Sportmax

Een verrassing: de jaren ’90 bontstaart is terug. Hopelijk in een fake versie!

#8 Kant en doorzichtige materialen

Kant. Photo courtesy of Sportmax

De mode voor herfst winter 2023 2024 blijft opvallend doorzichtig met kant en andere doorzichtige materialen. Dat betekent meteen ook: ondergoed in zicht. Het is niet eens van de gemakkelijkste modetrends maar voor een speciale gelegenheid kan het spannend zijn.

#9 Slangenprints

Slangenprints. Photo courtesy of Sportmax

Liefhebbers van de slangenprints mogen er weer aan geloven: de slangenprint gaat dit seizoen een comeback maken. Je combineert ‘m met chique, rustige kleuren.

#10 Leer

Soepel, glad en zacht leer (nepleer) behoort ook tot de grootste modetrends voor herfst winter 2023 2024. Je mag je er van top tot teen in hullen. De looks zijn superstoer. Denk aan zwartleren gedrapeerde jurken of oversized leren broeken.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens, je zult er vast nog meer modetrends in ontdekken, en laat je inspireren voor jouw nieuwe modelook.

Klik hier voor modetrends voor de heren op ADVERSUS