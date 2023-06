Het is nu tijd om je voeten te verzorgen. 8x Pedicure tips

Ben jij klaar voor de zomer? Is je lichaam er klaar voor? Mogen jouw voeten (na een lange winter in gesloten schoenen) gezien worden? Zijn ze summer proof? We hebben een aantal pedicure tips voor je om je voeten te verzorgen. Want laten we eerlijk zijn, niets is erger dan onverzorgde voeten, gebarsten hielen, ongelijke nagels, eelt en huidoneffenheden omdat je je DIY pedicure maar blijft uitstellen. Laat je niet door de zomer overvallen!

Je voeten voorbereiden op de zomer is belangrijk, vooral als je van plan bent sandalen, slippers of andersoortige schoenen met open tenen te dragen of met blote voeten naar het strand of het zwembad te gaan. Hier volgen enkele tips om je voeten voor te bereiden op het zomerseizoen:

1. Exfolieer je voeten: gebruik een voetscrub of een exfoliërend voetmasker om dode huidcellen te verwijderen en ruwe delen van je voeten glad te strijken. Dit maakt je huid zacht en glad en helpt eelt en gebarsten hielen te voorkomen. Je kunt een traditionele scrub gebruiken maar ook peeling sokken. Houd er rekening mee dat je voeten dan een dag of tien niet toonbaar zullen zijn omdat dode huidcellen en eeltplekken langzaam loslaten.

2. Hydrateer de huid: na het scrubben is het belangrijk om je voeten te hydrateren om ze zacht en glad te houden. Gebruik een rijke crème of lotion speciaal voor voeten die ingrediënten bevat zoals sheaboter, cacaoboter of kokosolie om de huid te voeden en te hydrateren. Een topingrediënt is ook ureum: het is vochtinbrengend en maakt je huid en je nagels soepel en zacht.

3. Knip je teennagels: knip je teennagels en vijl de ruwe randen met een nagelvijl. Knip je nagels niet te kort of te rond om ingegroeide teennagels te voorkomen. Duw eventueel de nagelriemen terug met een nagelriemhoutje zodat het nageloppervlak mooi schoon en glad is.

4. Breng nagellak aan op je teennagels: een frisse nagellak zorgt er meteen voor dat je voeten er beter uitzien en aanvoelen. Kies een kleur die past bij je teint en je zomergarderobe. Vergeet niet een basislak onder je nagellakkleurtje aan te brengen.

5. Bescherm je voeten tegen de zon: net zoals je je huid beschermt tegen de zon, moet je ook je voeten beschermen. Draag schoenen of sandalen die je voeten bedekken als je langere tijd buiten bent en smeer de bovenkant van je voeten in met zonnebrandcrème om verbranding te voorkomen.

6. Draag comfortabele schoenen: kies schoenen of sandalen die goed passen en je voeten goed ondersteunen. Vermijd het dragen van te strakke of te losse schoenen, want die kunnen blaren of andere voetproblemen veroorzaken. Vooral aan het begin van het zomerseizoen liggen blaren op de loer. Wees daarop bedacht.

7. Week je voeten: een voetbad kan helpen vermoeide, pijnlijke voeten te verlichten en de huid te verzachten. U kunt warm water met epsomzout (pijnstillend voor spieren en gewrichten) of soda (ontstekingremmend) gebruiken of een paar druppels essentiële olie zoals lavendel of pepermunt toevoegen voor een ontspannend en verfrissend gevoel. Het moment na het voetbadje is ideaal om dode huidcellen en eelt te verwijderen met puimsteen of een voetvijl.

8. Pak problemen aan: heb je problemen als likdoorns, kalknagels of voetwratten blijf er dan niet mee rondlopen maar raadpleeg de huisarts of pedicure. Hoe eerder je ingrijpt, hoe sneller je ervan af bent.

En dan de kern van alles: eigenlijk zou je je voeten niet alleen moeten verzorgen als de zomer in zicht komt, maar hebben ze, net als je huid, elke dag aandacht en verzorging nodig. Zo houd je ze gezond, jong en zacht. Mooie voeten zijn een sieraad!

