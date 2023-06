Zo ziet de collectie van Onitsuka Tiger voor zomer 2023 eruit

Onitsuka Tiger vrouw lente zomer 2023 – Photo courtesy of Onitsuka Tiger

De collectie van Onitsuka Tiger voor zomer 2023, ontworpen door de Italiaan Andrea Pompilio, staat in het teken van het Japanse minimalisme, een stijl die in de jaren ’90 de hele wereld beïnvloedde. Nooit eerder geziene vormen, ontleend aan de traditie, worden ontdaan van al het overbodige en teruggebracht tot het minimale. Deze stijl komt terug in de nieuwe zomercollectie van het sportieve merk. Pompilio wil Onitsuka Tiger hiermee van sportswear naar een hoger (prêt-à-porter) niveau tillen. De urban mood blijft maar de materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit en de constructies zijn complex.

Complexe vormen en verrassingen

Onitsuka Tiger vrouw lente zomer 2023 – Photo courtesy of Onitsuka Tiger

Het silhouet in deze collectie is vloeiend. De meest eenvoudige kledingstukken veranderen door hun complexe vormgeving in designobjecten. Te beginnen met het logo dat met een zigzagsteek is geborduurd. Ook de naden zijn zigzag. De lichaamsvorm staat centraal, vormen en lijnen zijn ontleend aan de Japanse cultuur.

Lange koorden bijvoorbeeld veranderen oversized T-shirts in topjes of geven rokken van kostbare Japanse nylon plooien mee die aan de hakama-broeken van kyudoschutters doen denken. Ook wordt er her en der gerefereerd aan de kimono, zoals met de lange, wijde mouwen van de blouses.

Onitsuka Tiger vrouw lente zomer 2023 – Photo courtesy of Onitsuka Tiger

De knitwear is zacht en luxueus, met oversized volumes. En verder zit deze collectie vol met verrassingen. Zo kunnen jurkjes van nylon worden ingekort dankzij interne ritsen. Verder zijn er de koorden, die we al noemden, en die je in staat stellen het silhouet van sommige kledingstukken naar eigen wens te vormen. Daarnaast komt Pompilio ook met jurken met ingebouwde zakken in rugzakstijl op de rug.

Onitsuka Tiger geel

Onitsuka Tiger vrouw lente zomer 2023 – Photo courtesy of Onitsuka Tiger

Het kleurenpalet is beslist en essentieel: wit en zwart domineren, maar worden onderbroken door karakteristiek Onitsuka Tiger geel en een shiso groene tint die is geïnspireerd op de heldere kleur van de bladeren van de Japanse basilicum.

Sneakers

Onitsuka Tiger vrouw lente zomer 2023 – Photo courtesy of Onitsuka Tiger

Ook de accessoires verdienen de aandacht. De overbekende Serrano sneakers zijn verrijkt met grafische designs die aan de krab van een tijgerklauw doen denken. De Tirrak slippers zijn geïnspireerd op Japanse setta en gemaakt van rubber en leer. De nieuwigheid van het seizoen zijn de Sclaw schoenen met geïntegreerde sokken in hoge en lage versie.Tassen met mega logo, vaag geïnspireerd op de bowlingtas, variëren van maxi tot micro maat.

Bekijk de catwalk foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook.

