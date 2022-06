Je huid scrubben in de zomer? Jazeker! Scrubben is juist na de zomer goed voor je huid. Lees hier waarom en vooral ook hoe je je huid na de zomer scrubt.

Huidverzorging en zon. Scrubben, ook in de zomer. 5 Tips

Iedere beauty-freak weet dat je, voordat je aan het zonnebaden slaat, je huid zorgvuldig moet scrubben (een scrub is een crème of gel met kleine korreltjes – de werking van een scrub is te vergelijken met die van fijn schuurpapier). Met een scrub verwijder je de dode huidcellen. Na een scrubbeurt is je huid schoon en glad, voorwaarde voor een egaal bruin tintje.

Maar dat je huid ook tijdens en na een zonvakantie wel een ‘scrubje’ kan gebruiken, is iets dat nog niet algemeen bekend is. Vaak wordt er gedacht dat een scrub de mooie, bruine kleur die je moeizaam hebt opgebouwd, in een keer wegvaagt. Niets is minder waar. Een scrub geeft je huid zijn mooie glans terug en uniformeert het bruine tintje.

Tijdens een zonvakantie hopen de dode huidcellen zich aan het huidoppervlak op. Zie het als een beschermingsmechanisme van de huid. Door deze dode cellen te verwijderen, herkrijgt je huid glans. Maar dat niet alleen. Vochtinbrengende crèmes en aftersuns kunnen hun werk nu ook beter doen. En een zonnebadje zal na een scrub een egaler tint opleveren omdat je huid weer helemaal schoon is. Alle reden dus om ook tijdens en na de zonvakantie te scrubben.

Scrubben na de zomer. 5 Scrubtips

1. Omdat je huid door het zonnen gevoeliger is, is het wel aan te raden om een (zeer) milde scrub te gebruiken.

2. Gebruik voor je gezicht een scrub die speciaal voor de gezichtshuid bedoeld is.

3. Scrub een verbrande huid niet maar wacht tot de huid gekalmeerd en geheeld is.

4. Wees heel voorzichtig met scrubs als je last hebt van couperose. Besteed extra aandacht aan ellebogen en knieen omdat de huid daar doorgaans harder is.

5. Vergeet niet ook je voeten goed te scrubben. Tijdens zonvakanties hebben je voetzolen het vaak zwaar te verduren (je loopt over brandend heet zand, over steentjes en schelpen, en je voeten zijn onbeschermd in je open schoenen). Verwijder eelt met puimsteen en scrub je voeten met een speciale voetenscrub.