Dit zijn de nieuwste jurkentrends voor zomer 2022 die je moet kennen

Lange jurken met fantasie voor zomer 2022. Photo courtesy of Etro, Etro, Roberto Cavalli, Philosophy by Lorenzo Serafini, Fendi

Als het op jurken aankomt, dan mogen we volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2022 werkelijk elke lengte dragen: van micro en mini tot midi en maxi. Over die lange(re) jurken willen we het hier hebben.

Lange jurken met fantasie voor zomer 2022. Photo courtesy of Etro

Lange jurken zijn een grote favoriet en dat laat zich gemakkelijk verklaren. Ze zijn gemakkelijk in het dragen, vooral bij frisser zomerweer, en je ziet er altijd goed in uit. Je kunt er letterlijk overal mee binnenstappen, zelfs voor het grootste feest zijn ze geschikt.

Lange jurken met fantasie voor zomer 2022. Photo courtesy of Valentino

Voor zomer 2022 gaan we effen jurken zien, maar ook fantasieën. Omdat je bij effen kleuren vast iets kunt voorstellen (inmiddels kent iedereen het felle kleurenpalet voor dit seizoen) kozen we vandaag jurken met prints voor je uit. Zoals je ziet blijven we bloemenprints dragen (grote bloemen maar ook millefleurs). Verder zien we ook grafische fantasieën, dierenprints (vooral luipaardprints) en jaren ’70 prints.

Lange jurken met fantasie voor zomer 2022. Photo courtesy of Michael Kors

Kiezen de modeontwerpers voor slank afkledende cut-out modellen (een hotte jurkentrend voor deze zomer) graag voor effen kleuren, voor de bloemenprints en grafische fantasieën zien we veelal zwierigere modellen.

Een paar nieuwe jurkentrends springen in het oog:

de combinatie van jurken/kaftans met broeken met dezelfde fantasie,

de ongelooflijk hoge zijsplitten ,

, jurken met vlinders zoals in de jaren ’90.

Onder de jurken draag je boots, chunky sandalen of klassieke platleren sandaaltjes.