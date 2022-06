Zit jouw nieuwe kapsel met pony voor zomer 2022 hierbij?

Kapsels met pony. Photo courtesy of Sportmax

Volgens de haartrends voor lente zomer 2022 is een pony een must-have. En dan niet een paar aarzelende plukjes maar een flinke pony waar je niet omheen kunt. Zo’n pony die direct een typetje van je maakt.

Zeg nu niet direct dat jij daar het type (weer dat woord!) niet voor bent. Want of je nu lang of kort haar hebt, of krullen of steil haar, een pony kan altijd. Voor iedereen is er wel een geschikte pony te vinden. Je kapper kan je helpen om je pony af te stemmen op je gezichtsvorm. En verder is er vooral wat lef voor nodig.

Wij dagen je uit met deze kapselfoto’s van de catwalk van Sportmax voor zomer 2022. Je ziet het: vier verschillende types, vier verschillende pony’s. Wat ze wel gemeen hebben, is dat de pony’s vrij breed en uitgesproken zijn. De lengtes variëren van halverwege het voorhoofd tot ver over de wenkbrauwen.

Een trend voor zomer 2022 is dat de pony’s een beetje rafelig geknipt mogen zijn. De pony van de blonde pixie cut loopt bovendien zelfs aan de zijkanten als een soort kortere ‘overcut’ nog door richting de oren.

Een nieuwigheid is verder de styling: bij het stylen van je pony volg je de textuur van je haar. Dus heb je krullend haar, dan ga je voor een krullende pony, en heb je steil haar dan ga je voor een steile pony.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. We zijn benieuwd of je het aandurft.