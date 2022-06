Deze drie mini rokken voor zomer 2022 zijn nu al cult. Photo courtesy of Prada, Blumarine, Miu Miu

Over minirokken raken wij voorlopig nog niet uitgepraat. De modetrends voor lente zomer 2022 staan er bol van. De shorts, absolute winnaars van de afgelopen jaren, hebben hier met een geduchte concurrent te maken!

Overigens is een minirok niet zomaar een minirok. Er zijn een paar modellen die nog voordat het seizoen goed en wel was begonnen al cult waren. Het zijn dé must-have minirokken van lente zomer 2022. We fietsen je erdoor heen.

#1 Het satijnen rokje met ‘staart’ van Prada

Deze drie mini rokken voor zomer 2022 zijn nu al cult. Photo courtesy of Prada

Op nummer 1 zetten we de satijnen rokjes met ‘staart’ van Prada. Het gaat hier om korte, rechte rokjes met een frivool sleepje van achteren. Raf Simons koos de meest intense kleuren voor deze opvallende creaties: lime, sinaasappeloranje, suikerroze maar ook zwart. De rokjes draag je met een verfijnde polo en een oversize leren jack. Tijdens de modeweken van afgelopen februari waren deze rokjes al all over the place. Het mag dan geen alledaags modelletje zijn, we verwachten ze deze zomer – ook met kortere sleepjes – veel te gaan zien.

#2 De micro mini van Miu Miu

Deze drie mini rokken voor zomer 2022 zijn nu al cult. Photo courtesy of Miu Miu

Het tweede cult rokje is wederom van het Italiaanse modehuis Prada, namelijk van Miu Miu. Dit rokje is ongehoord kort maar ook superstoer. Men neme een kaki herenbroek en knippe de pijpen ervan af. En dan nog een beetje meer zodat de voeringen van de broekzakken eronderuit bungelen. Ziehier het tweede cult rokje van zomer 2022. Dit rokje draag je met een crop top – aldus Miuccia Prada – maar ook met een klassieke herenoverhemd. Een paar mocassins met herensokken in Schots garen eronder en je bent… cult!

#3 Het cargo rokje van Blumarine

Deze drie mini rokken voor zomer 2022 zijn nu al cult. Photo courtesy of Blumarine

Een derde rokje dat zeker de moeite waard is, komt van de catwalk van Blumarine. Dit Italiaanse modehuis maakt momenteel een enorme comeback dankzij een nieuwe ontwerper – Nicola Brognano – en een schot-in-de-roos-Y2K zomercollectie. Eén van de cult items uit deze collectie (samen met de vlindertop) is het cargorokje dat we in kaki maar ook in zoetroze voorbijzagen komen huppelen.

Tennisrokjes

Eigenlijk is er nog een vierde rokje dat misschien wel niet cult maar wél hype is, en dat is het tennisrokje. Uit wiens koker het precies komt, valt moeilijk te zeggen, maar opeens IS het er. We zagen het in de Cruise Collectie 2022 van Dior, in de nieuwe wintercollectie van Miu Miu, op de zomercatwalk van Alberta Ferretti, en momenteel kom je het overal tegen – in de warenhuizen én op straat.

Keus te over, zouden we zo zeggen. Kies je eigen cult mini!

