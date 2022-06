3x Coole broeken waar je deze zomer in gezien wilt worden

Is het te fris voor je minirok of lange jurk met blote benen? Dan kan een stoere zomerbroek uitkomst bieden. De modetrends voor zomer 2022 komen met interessante opties.

Broekentrends zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

Bij fris zomerweer is een lange broek nog niet zo gek. Je hoeft niet te stuntelen met een legging onder je lange zomerjurk of pantykousen onder je minirokje. Met een lange broek los je dit soort stijlvragen in één keer op.

Spijkerbroeken zijn natuurlijk altijd prima, maar in de zomer verlang je naar iets anders. Je wilt dit seizoen vieren met een modelook waar je blij van wordt, die een beetje bijzonder is, of anders dan anders. Misschien wel een look die cool en stoer is. Want dat zijn de broeken voor zomer 2022. Cool en stoer. We zochten drie modellen voor je uit om je door te laten inspireren.

De kaki broek met mannelijke twist

Broekentrends zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

Het allerstoerste model is de kaki broek met mannelijke twist die we op de catwalk van Miu Miu voorbij zagen komen. Hiermee komt iedereen goed weg. Voor een spannende look kies je voor een model met een lage taille (zoals bij Miu Miu); voor een geklede look ga je voor een model met hoge taille en bandplooi.

De cargo of veredelde joggingbroek

Broekentrends zomer 2022. Photo courtesy of Celine

Cargobroeken en joggingbroeken zijn ook een interessante optie voor frisse zomerdagen. Ze zijn stoer met boots en vrouwelijk met hooggehakte sandalen of pumps.

De opengewerkte broek

Broekentrends zomer 2022. Photo courtesy of Alberta Ferretti

oor een iets vrouwelijkere look kun je denken aan opengewerkte broeken. Zelfs gehaakte broeken doen deze zomer mee. Juist omdat ze hier en daar wat huid vertonen waardoor ze nooit een winterse uitstraling zullen krijgen, zijn ze superstoer in het zwart.

Laagjes

Om op elk moment van de frisse zomerdagen goed voor de dag te komen – van het moment dat je ’s morgens vroeg bijna rillend de deur uitstapt tot het moment dat je op diezelfde dag puffend van de hitte op een zonovergoten terrasje achter glas van je Spritz geniet – combineer je deze zomerbroeken met laagjes.

Als onder-toplaag heb je keuze te over uit een heleboel spannende modetrends: blouses, tanktops, crop top, cut out tops, mesh tops, chique beha’s, zomertruitjes. Ook qua boven-toplaag kun je alle kanten op. Hotte items zijn: trench coats, een leren jacks en spijkerjacks.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.