Alles wat je wilt weten over benen en billen strakker trainen

Elke vrouw die de sportschool bezoekt, weet dat de zogenaamde BBB’s daar vaak centraal staan. Buik, benen en billen. Je kunt er nooit genoeg over weten hoe je de B’s moet trainen! Want wie wil er nu geen platte buik, strakke benen en mooi gevormde billen! In dit artikel beperken we ons tot twee B’s, namelijk de benen en billen. We beantwoorden vijf vaak gestelde vragen.

1. Wat kan ik doen om mijn benen en billen strakker en slanker te trainen?

Verdeel je training in twee (of eigenlijk drie) delen: krachttraining, aerobics en stretching. Bij de krachttraining (met machines of gewichtjes) gaat het er niet om – zoals dat bij de heren vaak wel het geval is – dat je steeds zwaardere gewichten gebruikt. Het geheim voor strakkere billen en benen is om met lichtere gewichten te werken maar dan wel veel herhalingen te doen en korte rustpauzes aan te houden. Het gaat er dus om dat je intensief traint met lichte gewichten. De krachttraining wordt ondersteund door aërobe training (cardiofitness) die je kunt uitvoeren op apparaten als de loopband of fiets. Volgens de moderne opvattingen kun je deze oefeningen het beste onderverdelen in verschillende sessies met een hoge intensiteit en een vrij korte duur.

Aan het eind van de training doe je de klassieke en overbekende stretching oefeningen.

2. Ik wil dat alleen mijn benen en billen afvallen? Zijn hier gerichte oefeningen voor?

Het is niet mogelijk om je lichaam ‘in zones te verdelen’. Je kunt dus niet ‘plaatselijk afvallen’. Of toch wel. Er is één uitzondering. Het enige moment in het leven van een vrouw waarop er een soort ‘plaatselijke vetverbranding’ plaatsvindt, is tijdens de periode waarin een vrouw borstvoeding geeft. In deze fase maakt het lichaam bepaalde hormonen aan die de verbranding van vetcellen op heupen, billen en dijen stimuleren.

3. Als ik strakkere benen en billen wil, kan ik dan beter voor een dieet of voor sporten kiezen, of voor allebei?

Allebei! Een dieet (dat evenwichtig en verantwoord moet zijn) helpt om af te vallen. Zou je niet op je voeding letten, dan doe je afbreuk aan je inspanningen in de sportschool. De combinatie van dieet en sporten is daarom het beste. Een dieet beperkt de inname van de calorieën en dus vetophoping. Sporten helpt om calorieën te verbranden en het lichaam vorm te geven. Als je afvalt, komen de spieren beter tot hun recht en dan kun je ze in de sportschool mooi modelleren zodat je lichaam nog harmonieuzer wordt.

4. Wat zijn de meest voorkomende fouten die ik niet moet maken als ik wil afvallen?

Allereerst is het belangrijk om goed te eten. Dus gezond en niet te vet. Verdeel je maaltijden over vijf momenten: de hoofdmaaltijden en twee gezonde snacks. Vermijd extreme diëten. Een andere fout die veel gemaakt wordt, komen we in de sportschool tegen. Vaak wordt er te weinig en niet intensief genoeg getraind. Dit komt ook vaak doordat veel vrouwen denken dat ze van krachttraining groter en zwaarder worden. Dit is echter niet zo als je met veel herhalingen en lichte gewichten werkt. Bovendien geldt voor sommige spieren dat het heel mooi is als die wat meer ontwikkeld zijn. Denk maar eens aan de bilspieren. Als je die goed traint, worden de billen niet groter, maar strakker en ‘hoger’.

5. Ik weet niet waar ik beginnen moet. Hoe moet ik het aanpakken?

Het is altijd het beste om je tot een expert te wenden. Voor dieet advies kun je bij de huisarts of diëtist terecht. In de sportschool zal de fitnessinstructeur je graag helpen om samen met jou een gericht trainingsschema samen te stellen. Het is beter om niet op eigen houtje te beginnen omdat je dan niet alleen je gezondheid kunt riskeren, maar ook omdat al je inspanningen dan wel eens verloren tijd en geld zouden kunnen zijn… En dat zou zonde zijn!