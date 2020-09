Vier de nazomer – één van de heerlijkste periodes van het jaar – met een pizza met vijgen en rauwe ham. Het is de lekkerste herfstpizza die je je kunt bedenken! Pizza met vijgen en ham is afkomstig uit het antieke Rome. Oorspronkelijk werd deze lekkernij gezien als een ‘armeluisgerecht’ maar tegenwoordig is het ‘puur gourmet’.

Deze pizza ‘prosciutto e fichi‘ is heel gemakkelijk klaar te maken. Voor de bodem kun je je eigen recept aanhouden (of ons recept volgen). Beleg de bodem met crescenza- of mozzarella-kaas en bak de pizza op de hoogste ovenstand gaar. Beleg de pizza met in plakjes gesneden rijpe vijgen en rauwe ham en garneer het geheel met amandelen en balsamiekazijn. We hebben het volledige recept voor je.

Ingrediënten voor een familiepizza (bakplaat van klassiek formaat)

2 gram biergist (of 5 gram verse gist)

300 tot 400 gram lauwwarm water

1/2 eetlepeltje suiker

500 gram bloem type 00 (ook ‘gewone’ tarwebloem van de supermarkt) plus extra bloem om het deeg te bestuiven en eventueel te corrigeren (als het te nat is)

10 gram zout

extravergine olijfolie

250 gram crescenza kaas (of 2 mozzarella kaasjes)

100 tot 150 gram fijn gesneden Italiaanse rauwe ham (Parma of San Daniele ham)

4 tot 5 rijpe vijgen

balsamiekazijn

geschaafde amandelen

Bereiding

Los de gist op in een scheutje lauwwarm water met suiker. Gebruik hiervoor een grote kom. Het deeg moet erin kunnen rijzen.

Voeg het meel, het groot deel van het water en het zout toe en kneed alles door elkaar tot een soepele deegbal. Is het deeg te droog, voeg dan nog wat water toe, is het te nat, voeg dan extra bloem toe.

Dek het deeg af met een theedoek en zet het op een warme plek te rusten. Omdat we geen uren of dagen met het deeg bezig willen zouden, houden we ongeveer 40 minuten aan. Wij zetten het deeg meestal voor de verwarming (als die aan is). Je kunt het deeg ook plaatsen in een dichte oven met het licht aan. Op die manier bereik je een temperatuur van ongeveer 26 graden, ideaal voor het deeg om te rijzen.

Bewerk het deeg nu opnieuw. Omdat het gerezen is en ‘kleverig’ zal zijn, bestuif je het met wat bloem (zoveel als nodig). Kneed het deeg energiek totdat je weer een soepele deegbal hebt en laat die dit keer minimaal 2 uur rijzen op een warme plek.

Dek een ovenplaat af met bakpapier en bedek het hele oppervlak met het deeg. Dit doe je door het deeg met je vingers (niet met de deegroller!) richting de randen van de ovenplaat te duwen. De randen van de pizza mogen wat dikker zijn. Wij gebruiken meestal een rechthoekige ovenplaat.

Schenk een flinke scheut olijfolie over de pizza, verdeel de crescenzakaas of mozzarellaplakjes over het oppervlak en bak de pizza in een voorverwarmde oven op 250 graden in circa 20 tot 25 minuten gaar.

Beleg de pizza met de plakjes rauwe ham en de in plakjes gesneden vijgen. Strooi er de amandelen over en garneer het geheel met een sierlijke scheut balsamiekazijn. Schenk de wijn maar in!

