Zie jij ertegen op om straks in de zomer jezelf in badkleding te vertonen? Check deze tips voor meer zelfvertrouwen in badkleding.

3 Tips voor meer zelfvertrouwen in badkleding

Het zomerseizoen is niet voor iedereen even prettig. Vooral het vooruitzicht om weer in badkleding te moeten is voor veel vrouwen een absolute nachtmerrie. Niet omdat ze het niet heerlijk vinden om te zonnen en te zwemmen, maar wel omdat ze zich onzeker voelen over hun lichaam. Troost je met de gedachte dat je hier echt niet alleen in staat. Het overgrote deel van de vrouwen op het strand of aan het zwembad zijn onzeker over hoe ze eruitzien in badkleding. Toch is het zonde als dit jouw dagje weg of vakantie in de weg staat. Daarom hoog tijd om hier verandering in te brengen. Maar hoe verander je jouw gevoel? Met behulp van de onderstaande drie tips zorg je eenvoudig voor meer zelfvertrouwen in badkleding.

#1 Koop goed passende badkleding

Het helpt al enorm als de badkleding die je draagt lekker zit. Probeer jezelf daarom ook zeker niet in een bikini van vijf jaar geleden te hijsen als je bij voorbaat al weet dat deze te klein gaat zijn. Een te klein badpak of bikini zorgt er gegarandeerd voor dat je figuur minder mooi tot zijn recht zal komen. Bovendien kan je je hierdoor alleen maar onzekerder door gaan voelen. Trakteer jezelf daarom eens op nieuwe badkleding in de juiste maat. Experimenteer met verschillende modellen en ontdek welke jouw figuur het beste laat uitkomen. Focus hierbij op je pluspunten.

Voel je je nou echt heel onzeker? Dan kan een lascana badpak corrigerend wonderen doen. Dit zorgt ervoor dat de punten waar jij je onzekerder over voelt (bijvoorbeeld je buikje) net wat minder goed zichtbaar zijn. Dit kan zeker helpen om je zelfvertrouwen te vergroten.

#2 Accepteer het

Dit is misschien wel de moeilijkste tip om te volgen. Maar echt, probeer je onzekerheden te accepteren. Wees je ervan bewust dat echt niet elke vrouw maatje 36 heeft. En zelfs die vrouwen hebben onzekerheden. Geen lichaam is hetzelfde. Elk lichaam heeft plus- en minpunten. Zelfs de vrouwen waar jij soms met enige jaloezie naar kijkt, zullen zich soms onzeker voelen over hun lichaam. Daarom is het belangrijk om je lichaam te accepteren zoals het is.

Kan je dit echt niet? Dan kun je hier natuurlijk ook aan werken. Gebruik de naderende zomer om jouw doelen te behalen. Misschien voel je je wel net wat zelfverzekerder als je vijf kilo lichter bent of als alles wat strakker is door te gaan sporten.

Blijf niet in je onzekerheid zitten en accepteer je lichaam zoals het is of werk aan de dingen die jou onzeker maken.

#3 Focus je op het belangrijkste

Wat is nu eigenlijk het allerbelangrijkste tijdens een dagje strand of zwembad? Om te genieten natuurlijk! Herinneringen te maken met het gezin, familie of vrienden. Hoe zonde is het als jij je geluk laat bederven door te beslissen om niet met je kinderen te spelen in het water omdat je je onzeker voelt? De mensen om je heen vinden het alleen maar fijn als je lekker meedoet en erbij bent. Het maakt hun niet uit hoe jij eruitziet. Als je je hierop focust, valt het dragen van badkleding eigenlijk best wel mee.