Mode must-have voor winter 2023 2024: de cargo spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Cargo pants zijn al een paar seizoenen een modehit maar deze winter breken ze helemaal door. Dat zagen we tijdens de Fashion Weeks voor zomer 2024. Bij elke modeshow spotten we wel een paar modellen met een cargo spijkerbroek. Wat ons betreft is het dé mode must-have voor winter 2023 2024.

De cargo spijkerbroek is wijd, met lange pijpen die tot over je schoenen vallen maar karakteristiek voor dit model zijn de grote, opgestikte zakken. Deze stijl is een mix van militaire invloeden en workwear. Je kunt deze broeken supercasual dragen of ze een chique twist meegeven. We hebben een aantal ideeën voor je, geïnspireerd door de nieuwste modetrends voor herfst winter 2023 2024.

Zo draag je de cargo spijkerbroek

Voor een verfijnde stijl: combineer je cargojeans met een zwarte top en een oversized zwarte blazer. Maak de look af met een zwarte tas en zwarte mocassins of – als je durft – met Tabi-schoenen (van die schoenen met camel toe). Tabi schoenen zijn weer helemaal hot en ze doen het super onder cargojeans.

Voor een casual look: houd je van een relaxede look dan combineer je je cargojeans simpelweg met een hoodie en een paar sneakers of stoere enkelboots. Het kan niet misgaan.

Total denim look: één van de coolste jeans looks voor winter 2023 2024 is denim op denim. Draag je cargojeans met een spijkerblouse of spijkerjack. Er bestaan tegenwoordig ook heel verfijnde spijkerblouses die contrasteren met de stoere mood van je cargo spijkerbroek.

Voor naar een feestje: party of avondje stappen? Draag je spijkerbroek met een mooie crop top of met een spannende satijnen of misschien zelfs doorzichtige blouse. Onder de broek mag je hoge pumps dragen.

Mooi herfstweer: overweeg om de schaar in één van je cargospijkerbroeken te zetten en knip hem onder je knie af. Een paar sneakers met hoge sokken eronder en een coole top en je hebt een sportieve en hippe look.

Bij koude temperaturen: eigenlijk kun je een cargo spijkerbroek met allerlei jassen en jacks dragen. Een paar ideeën? Voor een chique look haal je er een lange donkerblauwe jas of een trench coat met daaronder een warme wintertrui bij. Voor een stoere jack draag je je cargo jeans met een oversized leren jack. Maar ook met een teddy of een puffer coat kom je goed weg. Hier kun je echt alle kanten op!

Extra tips

Als je voor een cargo spijkerbroek gaat, kies dan een model dat mooi aansluit in de taille en met voldoende ruimte om je benen. De broek mag verder lekker lang zijn en zelfs over de grond slepen (niet erg handig bij regenachtig weer maar een kniesoor die daarop let). Een cropped model kun je combineren met enkellaarsjes, met sneakers maar ook met loafers en sokken. Het ligt er maar aan wat voor een stijl je wilt creëren. In de regel zien we in de streetstyle looks in gedekte kleuren.

Bekijk onze streetstyle foto’s van de modellen maar eens en laat je inspireren.

