De Copenhagen Fashion Week voor zomer 2025 is in volle gang. Check deze top streetstyle looks en laat je inspireren.

Streetstyle. Courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Photo Noor U Nisa

De Copenhagen Fashion Week is in volle gang. Inmiddels heeft deze modeweek een belangrijk plaatsje in de modewereld veroverd en wordt-ie vaak in een adem met New York, Londen, Milaan en Parijs genoemd. Ook de streetstyle is de moeite waard. De looks en outfits zijn easy-going, casual en weerspiegelen de stijlen van de Deense ontwerpers die op dit moment hun nieuwe modecollecties voor lente zomer 2025 showen.

We zochten een paar inspirerende mode looks voor je uit. Om zelf mee aan de gang te gaan. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en haal eruit wat voor jou kan werken. Wij lopen je er even snel doorheen.

Sportswear invloeden

Allereerst de coverfoto. Daar zien we al direct een topper: de sportbroek met de welbekende verticale witte strepen. Deze broek heeft het tot hot item geschopt. Je kunt ‘m gerust integreren in een alledaagse casual-chique look. Met een top zoals op de foto maar ook met een mooie blouse of zelfs met een blazer.

Een andere topper voor zomer 2024 is de witte jurk, in wat voor een model dan ook. Op de foto zie je ‘m gecombineerd met witte ballerina’s. Een supercoole combinatie, als je het ons vraagt.

Bruin in de zomer

Streetstyle. Courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Photo Noor U Nisa

Superchic is ook de lange reebruine jurk op de foto hierboven. Wij zijn een grote fan van bruin in de zomer. Eleganter kan niet. Combineer bruintinten met naturel leren accessoires of met felle kleuren voor een zomerse twist. Een ander superchic detail in de zomer is volgens ons: lange mouwen.

Zilver

Streetstyle. Courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Photo Noor U Nisa

Zilverkleurige broeken waren vorig jaar zomer al een grote modetrend en doen ook dit seizoen weer mee. Andere actuele trends in deze streetstyle looks zijn de mocassins met sokken, de trui die over de schouders wordt gedragen, in jaren ’80 stijl en de gedekte klassieke (quiet luxury) kleuren.

Ballon jeans

Streetstyle. Courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Photo Noor U Nisa

Een spijkerbroek die steeds vaker in het modebeeld opduikt, is de ballon jeans. Zelfs Nicole Kidman werd er in Parijs mee gespot. Deze broek heeft licht opbollende pijpen die bij de enkels smaller toelopen. Voor een casual look combineer je zo’n spijkerbroek met een hemdje en een blouse die je opengeknoopt draagt. Als contrast mogen er dan weer sandalen met hakken onder. Let ook op de groentinten. Groen is hot!

Preppy

Streetstyle. Courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Photo Noor U Nisa

Een beetje preppy maar vooral origineel is de look op deze streetstyle foto. Er zitten interessante elementen in: de rok (of is het een bermuda?) met strik is opvallend, hetzelfde geldt voor de combinatie met de roze streeppolo. Let ook op de ballerina’s (alweer!), dit keer met witte sokken.

Leuk om te weten: de jongere generaties dragen hun sokken tegenwoordig hoog opgetrokken en tot halverwege de kuit in jaren ’80 daddy stijl. De minder jongere generaties wagen zich hier vaak niet (meer) aan. (Ga bij jezelf even na hoe jij je sokken draagt, het zegt iets over je stijl en het leeftijdsgehalte daarvan!)

Doorzichtig

Streetstyle. Courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Photo Noor U Nisa

Doorzichtige jurken zijn een enorme trend (ook voor herfst winter 2024 2025). De vraag is altijd weer hoe je ze draagt. Hier zie je een interessante combinatie met sneakers en witte sokken. Niet helemaal goed te zien is, wat eronder gedragen wordt, maar we menen een grote onderbroek te zien :-) Na de no-pants trend van afgelopen voorjaar moet dat geen probleem meer zijn.

