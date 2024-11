4x Coole truien trends voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Tod’s

De truien trends voor winter 2024 2025 zijn opvallend cool! We lichten een paar modellen van de catwalks voor je uit. Ze zijn ideaal om je mode look te boosten. Houd deze trends in gedachten!

De visserstrui

4x Coole truien trends voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Tod’s

Een van de coolste nieuwe truien trends is de visserstrui, een stoere oversized kabeltrui die zich op allerlei manieren laat dragen. Voor een pittige look combineer je ‘m met een leren broek, zoals bij Tod’s, maar ook op een rok, zelfs op een tuttige kokerrok, is zo’n trui helemaal het einde. En nog lekker warm ook!

De strakke coltrui

4x Coole truien trends voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Max Mara

Zwarte strakke coltruitjes zijn ook terug in beeld. Vooral Max Mara had er kwistig mee gestyled. In de modeshow voor herfst winter 2024 2025 werden de truitjes an sich op lange en korte rokken en broeken gedragen. De meeste looks waren total black. Dus zwarte coltruien op zwarte rokken of broeken. We zagen ze ook onder (donkergrijze) blazers en lange jassen. Maar heel opvallend was de combinatie van strakke coltruitjes met een zwartwollen ‘cummerband’ waar dan weer een smal leren ceintuurtje omheen ging.

Klein truitje met ronde hals

4x Coole truien trends voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Prada

Liefhebbers van kleine truitjes en twinsets komen deze winter ook aan hun trekken. Daar zorgt Prada onder meer voor. Op de catwalk van het Italiaanse modehuis zagen we dit soort truitjes met ronde hals in interessante kleuren als grasgroen met daarover een vestje in dezelfde stijl, maar dan in het roze. Het zijn typische Prada kleurcombinaties. Draag dit soort truitjes op een lange grijze rok of broek en je hebt een geraffineerde look.

Fantasietruien

Trui over trui. Photo courtesy of Stella McCartney

Veel modehuizen zijn voor winter 2024 2025 heel creatief met knitwear aan de slag gegaan. Zo zien we truien met geïncorporeerde sjaals of bivakmutsen, truien met opvallende vormen of – zoals bij Stella McCartney – ‘truien met truien’. Zie de foto :-)

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS