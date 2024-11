Modetrends winter 2024. De grote trui is terug. Visserstruien en trui-jurken. Foto Charlotte Mesman

Met cropped truien en wollen polo’s hebben we het nu wel gehad (ze mogen overigens nog wel). Volgens de modetrends voor winter 2024 2025 komt de grote trui weer terug in beeld. Daar kregen we tijdens de Paris Fashion Week al een voorproefje van. We lopen je er even doorheen. Om je door te laten inspireren.

Trui-jurk

Modetrends winter 2024. De grote trui is terug. Visserstruien en trui-jurken. Foto Charlotte Mesman

Verrassend genoeg komen trui-jurken terug. We zijn net klaar met de blazer als jurk of we stappen alweer over op de trui als jurk. Het gaat hier om oversize truien die je met pantykousen of leggings draagt (net zoals in de jaren ’80 en ’90). Je combineert ze met laarzen of met een paar edgy schoenen zoals influencer Helena Bordon. Houd je niet van kort, dan kun je deze winter kiezen voor lange gebreide jurken, ook iets dat weer in-trend is.

Visserstrui

Visserstrui op bandplooibroek. Foto Charlotte Mesman

Een ander model dat terugkomt, is de visserstrui: een stoere, ruige en oversized kabeltrui die je letterlijk overal mee kunt combineren. Je draagt ‘m op een spijkerbroek voor een casual look maar je kunt ‘m ook met een leren rok combineren voor een meer geklede look. Met andere woorden: je kunt er items in dezelfde stoere stijl bij halen maar je kunt zo’n boyish trui ook met een supervrouwelijke rok of geklede broek combineren.

Sjaaltrui

Heel populair is deze winter ook de sjaaltrui, dat is een trui met geïncorporeerde sjaal die je om je schouders drapeert. De sjaal is dan in dezelfde stijl als de trui waardoor je outfit rust uitstraalt en die quiet luxury vibe krijgt die nog steeds in de mode is.

Oversized modellen en couture modellen

Haute couture trui op leren rok. Foto Charlotte Mesman

We noemden het al even bij de visserstruien: veel truien zijn dit seizoen oversized. Dit maakt het heel gemakkelijk om ze te layeren zonder dat je er iets van ziet. Ideaal dus voor superkoude winterdagen. Houd je van een superchique look kijk dan eens bij de truien met een opvallende vormgeving met een haute couture uitstraling zoals de trui op onze streetstyle foto.

Trui over trui

Dit seizoen gaan we ook experimenteren met truien over truien. Dat kunnen twee exemplaren in dezelfde stijl of kleur zijn maar ze mogen ook met elkaar contrasteren. Kies ze met verschillende kraag of hals zodat de verschillende lagen te zien zijn. Een alternatief is een witte blouse met puntkraag onder een trui.

Kleuren

Modetrends winter 2024. De grote trui is terug. Visserstruien en trui-jurken. Foto Charlotte Mesman

De meeste knitwear komen deze winter in gedekte kleuren: blauw, zwart, beige, wit maar af en toe mag je ook best schitteren in kleur zoals we dat bij de modeshow van Zimmermann in Parijs zagen.

