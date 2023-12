10 Dingen die je uit je slaap houden. Zo verbeter je je nachtrust

Voel je je moe? Kom je energie tekort? Vallen je ogen overdag dicht? Het je het gevoel dat je dagen en nachten achter elkaar zou willen slapen? Misschien schort er iets aan je nachtrust. Loop onze checklist door en ontdek wat eraan scheelt

1. Je mobieltje ligt naast je bed

Als je mobieltje naast je bed ligt, ben je geneigd het te blijven checken. Berichtjes kunnen je bovendien wakker maken. Bescherm je nachtrust door je mobieltje ergens anders te leggen zodat piepjes en flikkerende lichtjes je niet uit je slaap houden of halen. Wil je ’s nachts telefonisch bereikbaar zijn en daarom toch je mobieltje op je nachtkastje hebben, dan kun je de wifi-functie uitschakelen.

2. Je slaapkamer is rommelig

Een rommelige slaapkamer kan onrust in je hoofd veroorzaken en je onrustige nachten bezorgen. Breng orde in je slaapkamer voor rust in je hoofd en een goede nachtrust. Klik hier voor opruimtips.

3. Je hebt weinig beweging of komt niet genoeg in de buitenlucht

Beweging en buitenlucht bevorderen een goede nachtrust. Sport regelmatig, maar ga niet direct na het trainen naar bed. Zoek overdag de buitenlucht op. Dit bevordert de nachtrust.

4. Je hebt een wijntje teveel gedronken

Een wijntje kan je helpen om in te slapen maar een wijntje teveel kan de slaapcylus verstoren en ervoor zorgen dat je midden in de nacht met wijdopen ogen naar het plafond ligt te staren.

5. Je confronteert jezelf met een probleem vlak voordat je naar bed gaat

De nacht is er om te slapen, om te herstellen en om nieuwe energie op te doen voor de volgende dag. Laat problemen die zich ’s avonds voordoen en die kunnen wachten tot morgen daarom rusten tot de dag erna. De kans is groot dat je ze de volgende ochtend met een fris hoofd in een mum van tijd oplost.

6. Je gaat met ruzie naar bed

Veel problemen kunnen wachten maar ruzies met je partner kun je beter uitpraten voordat je naar bed gaat. Slapen naast een partner waar je boos op bent bevordert de nachtrust bepaald niet.

7. Je laptop staat in je slaapkamer

Een andere ‘stoorzender’ is de laptop. De lichtjes van het toetsenbord kunnen je nachtrust verstoren. Het oplichten van het toetsenbord bij de ontvangst van mail is zo mogelijk nog hinderlijker. Zet je voor het slapen je computer uit of plaats ‘m in een andere kamer.

8. Je slaapkamer is te warm

Tijdens de nachtrust zakt je lichaamstemperatuur. Een te warme slaapkamer kan dit proces belemmeren en je nachtrust verstoren. Zorg daarom voor een koele slaapomgeving.

9. Je hebt last van herfst

Grijze en regenachtige dagen kunnen je moe en hangerig maken en de ingang van de wintertijd kan je systeem in de war brengen. Probeer een vast ritme aan te houden. Zie punt 10.

10. Je slaapritme is verstoord

Het is het beste om een vast slaappatroon te volgen en om elke avond op dezelfde tijd naar bed te gaan en elke dag op ongeveer dezelfde tijd op te staan. Ook is het aan te raden om voor het slapen een vast ritueel aan te houden (make-up afhalen, douchen, lezen). Een plotselinge verandering in je ritme of ritueel kan je uit je slaap houden.

