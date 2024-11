Verander van haarstijl. Ruil je paardenstaart of losse lokken eens in voor een losse vlecht op je rug. Stijlvol en klassiek.

Zin in een nieuw kapsel? Ga voor een losse vlecht. Foto Charlotte Mesman

Met de terugkeer van klassiekers in de mode en de zogenaamde demure trend is het niet moeilijk te begrijpen waarom de losse vlecht op de rug weer een intrede maakt. Tijdens de modeweken zagen we deze haarstijl meerdere keren voorbij komen. En laten we eerlijk zijn… het is nog steeds heel stijlvol.

Het leuke is dat je je vlecht een eigentijdse of zelfs persoonlijke twist mee kunt geven. Het lijkt misschien een saai kapsel, maar dat is het niet. We lichten vier vlechtkapsels voor je uit.

Losse vlecht met lange haarpunten

Deze losse vlecht spotten we bij de modeshow van Zimmermann voor lente zomer 2025 in Parijs. Deze haardracht past perfect bij de lange wijde jurk. Het haar is van achteren heel losjes gevlochten en de vlecht beslaat maar een deel van de haarlengte. De lange haarpunten zorgen voor een bohémien twist. Aan de voorkant breng je je haar losjes, al dan niet met scheiding, naar achteren en trek je wat haarlokken los voor een nonchalante maar stijlvolle feeling.

Losse vlecht met stijlvol detail

Zin in een nieuw kapsel? Ga voor een losse vlecht. Foto Charlotte Mesman

Op deze streetstyle foto zie je wederom een losse vlecht met lange haarpunten – een soort kwastje – maar dit keer is de vlecht niet bijeengehouden door een simpel elastiekje maar (ook) door een leertje dat om het haar is gebonden. Zo’n detail geeft je losse vlecht iets extra’s mee. Let ook op de lange oorbellen!

Ingevlochten met fluweeltje

Zin in een nieuw kapsel? Ga voor een losse vlecht. Foto Charlotte Mesman

De mogelijkheden zijn oneindig. Op deze streetstyle foto een variant op het thema. Nu is het haar in een soort losse visgraat ingevlochten en zijn de haarpunten aanmerkelijk korter. Die worden bovendien bijeengehouden door een zwart fluweeltje. Fluweel heeft een luxe uitstraling waardoor je snel een stijlvolle look creëert. Het haar aan de voorkant is gewild slordig en rommelig. Op die manier behoud je die nonchalante feeling die in dit geval mooi contrasteert met het chique jasje.

Nonchalante vlecht met sjaaltje

Vlecht met sjaaltje. Op deze foto Helena Bordon. Foto Charlotte Mesman

Tot slot het vlechtkapsel van influencer Helena Bordon bij Chanel voor lente zomer 2025. Deze vlecht is aanmerkelijk netter. Het haar is mooi geföhnd en netjes naar achteren gebracht. Het ziet ernaar uit dat het eerst in een paardenstaart is vastgebonden en pas daarna gevlochten is. De lange vlecht is ook hier weer heel los met uitstekende haarpunten die zijn vastgebonden met een licht gekleurd elastiekje zodat het nauwelijks te zien is. Finishing touch zijn de grote oorbellen en het sjaaltje. Deze accessoires geven je look een instant chique mood. Iets om mee te experimenteren!

