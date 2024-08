Dit is de snelste en gezondste zomer appelstrudel die er is. Foto Charlotte Mesman

In de zomer heb je geen zin om uitgebreid te koken of ingewikkelde taarten te bakken. Maar je wilt wél lekker eten. Zomersalades zijn top maar zoet hoort erbij. Op dit moment ben ik in de ban van zelfgemaakte en supergezonde appelstrudel. Voor deze lekkernij gebruik ik de verschrompelde appels die op de fruitschaal zijn blijven liggen. Als ik dan toch bezig ben, maak ik er twee. Ze zijn in een mum van tijd op!

Ingrediënten voor 2 appelstrudels

2 pakken kant-en-klaar volkoren bladerdeeg

4 (oude) appels

walnoten (zoveel als je wilt, ik ging voor 200 gram)

gedroogde pruimen zonder pit (zoveel als je wilt, ik ging voor 250 gram)

kaneel

een scheutje brandy

poedersuiker / slagroom (optioneel)

Bereiding

Schil de appels en snijd ze in stukjes. Hak de walnoten en snijd de gedroogde pruimen in stukken. Schep de ingrediënten in een kom door elkaar. Breng op smaak met kaneel en brandy.

Rol de lappen bladerdeeg uit in een ovenschaal met ovenpapier. Verdeel het mengsel over de twee lappen deeg en sluit ze.

Dit is de snelste en gezondste zomer appelstrudel die er is. Foto Charlotte Mesman

Verwarm de oven voor op 180 graden. Bak de strudel in 30 tot 40 minuten (lees de instructies op het pak) gaar.

Koud serveren

In de zomer is de strudel op z’n best als je ‘m direct uit de koelkast serveert. Laat de strudel daarom afkoelen en plaats ‘m in de koelkast. Serveer de strudel koud. Ben je een zoetekauw, strooi er dan poedersuiker over en garneer met slagroom.

