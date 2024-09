5 Dingen over de nieuwe collectie van Max Mara voor zomer 2025

Max Mara voor lente zomer 2025 – Photo courtesy of Max Mara

Je mag dan misschien nog volop genieten van (na)zomer 2024, het modepubliek richt de blikken al op de mode collecties voor lente zomer 2025 die in deze weken worden gepresenteerd. Op donderdag 19 september was het de beurt van het Italiaanse casa di moda Max Mara. De collectie was, zoals altijd, gorgeous. Fans van Max Mara (klik hier voor de collectie voor winter 2024 2025) kunnen hun hart ophalen en alvast voorgenieten. Hier zijn vijf dingen die in het oog sprongen.

#1 Inspiratie voor Max Mara voor zomer 2025: mode en wetenschap

Max Mara lente zomer 2025 – Photo courtesy of Max Mara

Hypatia, Griekse wiskundige, filosoof en astronoom die in de 4e eeuw na Christus in Alexandrië leefde, is Max Mara’s muze van lente zomer 2025, een absolute pionier en schepper van belangrijke theorieën die voortkwamen uit de studies van Pythagoras.

De driehoekige diagrammen van Hypatia’s vergelijkingen doen denken aan de eenvoudige maar fundamentele pijlen die kleermakers gebruiken om een platte stof om te zetten in een driedimensionale vorm.

De naden van trenchcoats en op maat gemaakte kledingstukken van koel katoen doen denken aan de grafische tekens van goniometrie. De draperieën uit Hypatia’s tijd zijn getransformeerd tot hedendaagse asymmetrieën, bijna origami aan één schouder of kant.

#2 De chaostheorie

Max Mara lente zomer 2025 – Photo courtesy of Max Mara

Verwacht het onverwachte, stelt de chaostheorie. Hetzelfde geldt voor deze nieuwe mode collectie van Max Mara voor lente zomer 2025, waar geometrie en precisie tot uitdrukking worden gebracht in onberispelijke stoffen als gabardine, dril (vergelijkbaar met denim maar dan gladder) en gekreukelde zijde, met onregelmatige plooien. Zoals een eenvoudig poplin overhemd wordt op deze manier design.

#3 Monochrome looks

Max Mara lente zomer 2025 – Photo courtesy of Max Mara

Max Mara blijft volharden in monochrome looks, outfits in één en dezelfde kleur of kleurnuances. Ook voor lente zomer 2025 zijn de kleuren gedekt (denk aan de actuele demure trend): kristalwit, zwart, bruin (opvallend voor het zomerseizoen), tabak en camel (een stokpaardje van het modehuis). Behalve een groot streeppatroon zien we dit seizoen geen fantasieën.

#4 Archaïsche silhouetten

Max Mara lente zomer 2025 – Photo courtesy of Max Mara

Hypatia’s onderzoek naar kegels vertaalt zich in deze nieuwe zomercollectie in elliptische coulissevormen die met wiskundige precisie zijn verfijnd om de buik, de rug of een schouder van de modellen te ontbloten. De elegantie van de oude priesteressen komt tot uiting in zuilrokken en slank afkledende jurken in knitwear met kabels. De nieuwe jasjes, met vierkante, smalle schouders, definiëren het gestroomlijnde silhouet. Veel lange rokken en jurken vertonen niet alleen asymmetrische details maar ook precieze draperieën, of beter nog: onregelmatige plooien.

#5 Van enkellang tot mini

Max Mara lente zomer 2025 – Photo courtesy of Max Mara

De lengtes in de nieuwe zomercollectie van Max Mara variëren van enkellang tot mini. Ster is de slank afkledende lange zuilrok (we noemden hem al) met hoge taille. Dezelfde vorm zien we ook in de lange jurken terug. De rokken worden gedragen met blouses – wit of donker – en blazers met daaronder een zwarte behatop die net zichtbaar is. Ook de jassen zijn enkellang en de blazers hebben langgerekte silhouetten of zijn cropped. In deze collectie zien we, net zoals in vorige collecties, slips met hoge taille die de benen geheel vrij laten en die met een body of een behatop worden gedragen.

