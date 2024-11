Heb jij je modelook voor dit seizoen al gevonden? Wij zochten 3 outfits voor je uit waar wij in ieder geval zo in zouden weglopen.

3x Outfits voor winter 2024 waar wij zo in zouden weglopen. Foto Charlotte Mesman

Er moeiteloos stijlvol uitzien, is nog altijd het nastreven van modebewuste fashionista’s. Het is hét stijlgeheim, als we het zo mogen zeggen. Je zo kleden dat het er niet al te dik bovenop ligt, maar tegelijkertijd er toch heel edgy uitzien. Als het op coole streetwear aankomt, moet je bij de fashion modellen zijn. Zij weten de allernieuwste modetrends op een eigen coole manier te interpreteren. We zochten drie outfits voor winter 2024 voor je uit die je misschien op het eerste oog niet zouden opvallen maar die het volgens ons echt hebben.

Minirok

3x Outfits voor winter 2024 waar wij zo in zouden weglopen. Foto Charlotte Mesman

De minirok is terug in beeld en is supercool als je ‘m met een mix van klassiekers en stoere items draagt. Het model op onze streetstyle foto – we fotografeerden haar in Parijs bij Sacai – doet dat op een geweldige manier. Ze draagt een rechte zwarte minirok met een zwarte top, een klassieke grijze ruitenblazer en een grijze trui. De accessoires zijn supermodern en maken de look edgy. Let op de zwarte zonnebril en de zwarte cowboy boots. Nog een tip: verruil je dikke, dekkende panty weer eens voor een ragfijne doorschijnende panty zoals in de jaren ’80. Dit soort panty’s zijn stijlvol en vrouwelijk.

Leren broek

3x Outfits voor winter 2024 waar wij zo in zouden weglopen. Foto Charlotte Mesman

De zwartleren broek blijft een topper en is echt iets om je in garderobe te hebben. Zo’n broek op zich maakt je outfit. Voor een stijlvolle look combineer je ‘m met een klassieke blazer, zoals de double breasted krijtstreepblazer op deze steetstyle foto. Met een trui met rits en een strakke zwarte coltrui (terug in de mode!) eronder voeg je een casual twist toe. Een paar platte loafers en een zwarte tas en klaar ben je.

Blauwkapje

3x Outfits voor winter 2024 waar wij zo in zouden weglopen. Foto Charlotte Mesman

De meest originele look is die van model Valerie Scherzinger. Zo combineerde een lange zwarte rok met zwarte Chelsea boots en een donkerblauwe top die hoog is opgesneden. De capuchon van de top had ze over haar hoofd getrokken. Over de top droeg ze verder een halflange donkerblauwe jas met grote kraag. Deze look is supercool – volgens ons – vanwege de proporties en vormgeving van de kledingstukken.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen modelook voor winter 2024 2025.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS