Of je nu een bestaande tuin wilt verlichten of een nieuwe tuin aanlegt, tuinverlichting begint met het maken van een goed doordacht lichtplan.

Geslaagde tuinverlichting begint met het maken van een lichtplan

Als je een tuin hebt, wil je er maximaal van genieten, ook na zonsondergang. Met sfeervolle tuinverlichting betrek je je tuin bij je huis. Je krijgt er een extra dimensie bij. In de zomer geniet je optimaal van het buitenzijn en in de winter word je al blij van het zicht vanuit ramen of terrasdeuren. Tuinverlichting is niet alleen sfeervol, maar maakt je buitenomgeving ook veiliger. Je komt niet meer in het donker thuis en vind gemakkelijk je weg naar de schuur, zonder een unheimisch gevoel en struikelgevaar.

Een lichtplan maken voor je tuinverlichting

Of je nu een bestaande tuin wilt verlichten of een nieuwe tuin aanlegt, sfeervolle en tegelijkertijd functionele tuinverlichting begint met het maken van een goed doordacht lichtplan.

Stap 1: maak een schets van je tuin

Voordat je begint met het kiezen van verlichting, is het belangrijk om een schets van je tuin te maken. Dit helpt je om een overzicht te krijgen van de ruimte en te bepalen waar je verlichting nodig hebt. Markeer belangrijke elementen zoals paden, terrassen, plantenbedden en andere elementen die je wilt accentueren. Een duidelijke schets zorgt ervoor dat je geen enkele plek over het hoofd ziet.

Stap 2: lichtpunten kiezen

Een goed lichtplan draait om het accentueren van specifieke elementen in je tuin. Denk na over wat je ’s avonds wilt zien: de weg naar de deur, mooie planten of bijzondere architectonische details. Belangrijke aspecten om in gedachten te houden zijn:

Contrast: gebruik een combinatie van indirect en direct licht om diepte te creëren.

Intensiteit: kies armaturen met verschillende lichtintensiteiten afhankelijk van wat je wilt verlichten.

Lichtrichting: varieer met verschillende soorten verlichting (grondspots, wandlampen, etc.) om een dynamisch beeld te creëren.

Stap 3: kies de juiste tuinverlichting

Bij het selecteren van tuinverlichting is het handig om je tuin op te splitsen in verschillende zones. Elke zone kan verschillende soorten verlichting vereisen:

Paden: gebruik grondspots of wandlampen voor veiligheid.

Terrassen: staande lampen of sfeervolle hanglampen kunnen hier perfect zijn.

Plantenbedden: accentverlichting zoals spots of grondspots kan helpen om mooie planten te benadrukken.

Stap 4: werk je lichtplan technisch verder uit

Heb je eenmaal een lichtplan, dan werk je het technisch verder uit. Bepaal het totale vermogen van je lichtplan en het aantal transformatoren dat je nodig hebt. Kom je er niet uit, vraag dan advies aan een expert.

Stap 5: teken de kabels in

Begin bij de transformator en teken de kabels die naar de verschillende lampen leiden. Het is aan te raden om de transformator binnen te plaatsen, bijvoorbeeld in de schuur. Zorg ervoor dat je de lengte van elke kabel noteert, zodat je weet hoeveel kabel je nodig hebt. Als je niet goed uitkomt met de kabels, kun je aftakkingen maken. Gebruik hiervoor geschikte connectoren.

Stap 6: controleer het vermogen



Controleer of de transformatoren niet overbelast zijn. Tel het vermogen (VA) van alle lampen bij elkaar op en zorg dat dit onder het maximaal belastbare vermogen van de transformator blijft.

Stap 7: kies voor een kwalitatief hoog verlichtingssysteem

Je tuinverlichting moet behalve functioneel ook veilig zijn. Kies een systeem en tuinverlichting op laagspanning zodat je zelf veilig alles kunt aanleggen.

Met dit stappenplan kan het niet mis gaan met je tuinverlichting. Als je hulp nodig hebt, kun je altijd professionals inschakelen die dit voor je kunnen doen of je kunnen assisteren bij het maken van het plan en het kiezen van het juiste systeem.

Grondspots voor een extra luxe uitstraling

Een type verlichting dat we nog even verder willen uitlichten omdat je er buitengewoon mooie effecten mee kunt creëren, is grondspots buiten. Deze zijn geweldig om sfeervol paden te verlichten, of bepaalde planten of details te accentueren, of zelfs als sfeerverlichting rondom terrassen. Voor de oprit naar je huis of garage zijn overrijdbare grondspots ideaal. Hiermee verlicht je niet alleen je omgeving op een sfeervolle en functionele manier maar geef je je woonomgeving ook een luxe uitstraling mee.