Zo geef je je bob kapsel meer volume mee. Foto Charlotte Mesman

Het is en blijft een feit: het bob kapsel komt opnieuw als winnaar uit de bus. De populariteit van deze haarlengte hebben we niet in het minst te wijten aan celebs als Hailey Bieber, Zendaya en Eva Longoria. Ook tijdens de Fashion Weeks voor lente zomer 2024 (van afgelopen september) zagen we volop bob kapsels langskomen. Influencers, actrices, modellen, allemaal kennen ze de charme van een bob kapsel.

Bobkapsel herfst winter 2023 2024. Streetstyle Paris Fashion Week. Foto ADVERSUS

Anti-aging kapsel

Het bob kapsel is een anti-aging kapsel bij uitstek en dat komt door de haarlengte. Het is een vrouwelijke lengte maar in tegenstelling tot klassiek lang haar is het minder zwaar waardoor je haar voller en gezonder oogt.

Goed om te weten

Bobkapsel herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Geen bob of lob kapsel is hetzelfde (klik hier om er meer over te lezen). Een halflang kapsel moet meer dan ooit op jouw gezicht en persoonlijkheid worden afgestemd. En natuurlijk ook op jouw smaak. Overweeg je een bob kapsel te laten knippen, dan is het altijd een goed idee om je kapper een aantal kapselfoto’s te laten zien met bob kapsels die jij mooi vindt. Je kapper weet dan meteen in welke richting je denkt.

Maar let op, dit moet je weten: meer dan eens vallen we in een bob kapsel niet zozeer op de haarsnit zelf maar op de styling! Het is goed om die twee elementen uit elkaar te houden. De haarsnit moet jouw kapper voor jou ‘op maat’ maken. Daarna kun jij met de styling aan de slag. Zowel bij het knippen als met stylen kun je volume creëren en je haar voller laten lijken.

Zo geef je je bob kapsel meer volume mee

We hebben een aantal tips voor een vollere bob voor je:

1. Ga voor een wat kortere bob. Hoe korter je haar, hoe meer volume. Dit omdat je haar dan minder zwaar weegt.

2. Vraag je kapper om ongeveer drie centimeter (of iets meer) van de haarpunten uit te dunnen. Hierdoor lijkt de rest van je haarlengte voller.

3. Vraag je kapper om interne laagjes (ghost layers) die je haar voller laten lijken.

4. Ga voor een gelaagde bob of een A-lijn. In deze bob kapsels wordt het haar achter op je hoofd in laagjes geknipt om volume te creëren. Dit kan een goede optie zijn als je fijn haar hebt en wat veerkracht en volheid aan je look wilt toevoegen.

5. Föhn je haar met een ronde borstel: Maak je haar vochtig of handdoekdroog na het douchen en föhn het vervolgens droog met een ronde borstel. Geef daarbij het haar bovenop je hoofd volume mee en krul de haarpunten naar binnen. Op deze manier krijg je een volumineuze, klassieke haarcoupe zoals op onze foto’s.

6. Ga voor beach waves. Spray je haar met textuur- of saltspray en kneed het product door je haar. Gebruik een krultang of steiltang die je kantelt om wat losse slag toe te voegen.

7. Ga voor een zijscheiding, laat de lange kant iets over je gezicht hangen en bewerk het haar rond je gezicht met een ronde borstel en föhn voor een mooie slag zoals op de foto’s. Ook dit creëert de illusie van meer volume.

Bobkapsel herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

8. Ga voor highlights. Highlights brengen diepte in je haar aan en laten het voller lijken. Vraag je kapper om de highlights vooral ook rond je gezicht te plaatsen, zodat je haar lichter en volumineuzer lijkt.

9. Gebruik een droogshampoo bij de haarwortels. Droogshampoo bij de haarwortels kan helpen een getextureerde look te creëren en het ‘opliften’.

10. Kies de juiste haarproducten. Ga voor haarproducten die speciaal zijn ontworpen om volume en textuur aan je haar toe te voegen. Kies met name producten die je haar niet verzwaren. Pas ook op met te rijke haarconditioners die je haar verzwaren en slap maken.

