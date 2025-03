Een eigen woning hebben is een droom van veel mensen, een energiezuinige woning is nog een grotere droom. Check deze tips.

Je woning energiezuinig maken: let hier op

Een eigen woning hebben is een droom van veel mensen, een energiezuinige woning is nog een grotere droom. Er zijn namelijk best veel opties om je woning energiezuinig te maken. Op die manier kun je zonder problemen aan de slag gaan om je woning te verduurzamen. Zeker als je een woning hebt die wat ouder is, is het handig om deze energiezuinig te maken. Echter is het wel van belang dat je een paar zaken in de gaten blijft houden. Hieronder lees je precies waar je op moet letten als je je woning energiezuinig wil maken.

Een energiecheck uitvoeren

Om te beginnen is het van belang dat je een energiecheck uit gaat voeren bij je woning. Op die manier kun je zonder problemen analyseren hoeveel energie je verbruikt op dagelijkse basis. Dit kun je bijvoorbeeld doen om dit te vragen bij je energieleverancier. Tegenwoordig kun je ook in een app om hier inzicht in te krijgen. Daarbij is het ook prettig als je weet in welk energielabel je woning valt. Dit kan energielabel A zijn, maar kan ook nog energielabel D zijn.

Op die manier kun je kijken wat je nog moet doen om energiezuinig te leven in je woning. Daarnaast kun je ook een thermografische check laten uitvoeren. Hierdoor weet je waar warmteverlies is in je woning en waar je dus extra aandacht aan moet besteden. Op die manier weet je waar je staat met je woning en kun je zonder problemen aan de slag gaan.

Gebruik van duurzame energiebronnen

Om je woning energiezuiniger te kunnen maken, is het een optie om duurzame energiebronnen te gebruiken. Op die manier kun je zonder problemen aan de slag gaan met het opwekken van energie. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door middel van zonnepanelen. Wel is het verstandig om hierin ook opnieuw te kijken naar je energieleverancier. De ene leverancier kan een beter contract aanbieden met betrekking op zonnepanelen dan een andere leverancier. Zoek dus de beste energieleverancier zonnepanelen voor jouw woning.

Een goede energieleverancier kun je dus vinden door middel van de zonnepanelen, maar er zijn nog een aantal andere punten waar je op kunt letten. Zo kun je stroom aanvragen bij de energieleverancier die het laagst ligt qua prijzen. Daarnaast is het ook goed om te kijken of je gebruik kunt maken van groene energie. Op die manier ben je duurzaam bezig en kijk je naar het milieu. Zoek een energieleverancier die passend is bij jouw wensen en ga op die manier duurzaam aan de slag in jouw woning.

Goede isolatie

Mocht je er door de thermografische check erachter zijn gekomen dat je woning veel warmte verliest, dan is het van belang om je woning te voorzien van isolatie. Er zijn diverse soorten isolatie en plekken waar je isolatie in je woning kwijt kunt. Zo kan het bijvoorbeeld handig zijn om je dak te isoleren, zodat de warmte niet via het dak kan ontsnappen. Ook is het verstandig om je spouwmuren mee te nemen in de isolatie, als dit nog niet is gedaan. Daarbij is vloerisolatie ook echt een must om een energiezuinige woning te kunnen maken. Mocht je nog geen dubbelglas hebben? Zorg ook dat je dit gaat regelen. Dit voorkomt namelijk tocht. Op die manier hoef je minder snel te stoken en kun je dus besparen op je energierekening.

Verlichting en energiezuinige apparaten

Als laatste is het ook verstandig om te kijken in je keuken, woonkamer en andere plekken naar duurzame apparaten. Apparaten met energielabel A zijn een stuk zuiniger dan apparaten met een hoger energielabel. Zo kun je geld besparen door energiezuinige apparaten. Verder is het ook goed om je verlichting te bekijken. Je kunt gerust je verlichting aanpassen naar LED-verlichting. Op die manier kun je energiezuinig wonen en minder geld betalen voor je energiecontract.