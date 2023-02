De triomf van de bobkapsels tijdens Fashion Week

Clara Berry met lange bob. Foto Charlotte Mesman

Even dachten we dat de hype rond het bobkapsel een beetje geluwd was, maar tijdens de Milan Fashion Week (februari 2023) bleek dat wel anders. Overal waar we keken, zagen we superchique bobkapsels. Op de catwalks maar vooral ook in het straatbeeld.

En het grappige was dat er elke dag meer bobkapsels bijkwamen. Bij de modeshow van Elisabetta Franchi werden de modellen in real time geknipt. Sommige meisjes gingen van lange lokken naar een kaaklange bob. Ook in het straatbeeld zagen we bobkapsels met scherpe snitten die, om het zo maar even te zeggen, vers van de pers waren.

Zo zagen we het Franse model Clara Berry bij de modeshow van Tod’s nog met lange haren terwijl ze de dag erna bij Bally de show stal met een kersvers bobkapsel met zachte wave.

Statement bobkapsels en rode haarkleuren

Superchic waren ook de bobkapsels bij Ferragamo. We zagen er daar onder het publiek ongewoon veel halflange kapsels voorbijkomen. Meerdere daarvan waren rood geverfd. Dat is dan meteen een andere haartrend voor voorjaar 2023: rode haarkleuren.

Bobkapsel met langere voorkant. Foto Charlotte Mesman

Een andere trend is: felle kleuraccenten bijvoorbeeld rode of blauwe haarpunten die de strakke boblijn accentueren.

Rechte bobkapsels met een middenscheiding doen het nog steeds goed maar ook het bobkapsel dat van achteren korter is en naar voren langer wordt, maakt een comeback. Ook de combinatie bobkapsel / pony is nog steeds geliefd. Je maakt er een echt statement mee.

Halflange kapsels met zachte wave

Maar als je niets voor zijn scherp en uitgesproken kapsel voelt dan zijn er altijd nog de halflange kapsels zoals dat van Clara Berry of Chiara Ferragni. Die kapsels zijn supervrouwelijk en klassiek. Je kunt je haar los dragen met een mooie wave maar ook in een strak staartje in je nek, zoals de influencers dat graag doen.

Fake een bob!

Fake bob. Foto Charlotte Mesman

Zijn je lange lokken je lief, experimenteer dan met een fake bob. Bij Ferragamo zagen we een influencer die haar lange lokken kunstig in de hals van haar jurk droeg en zo het idee van een halflang kapsel creëerde. Ook backstage bij de modeshow van Hui zagen we fake bobs. Hier was het lange haar van de modellen opgerold en in de nek met speldjes vastgezet waardoor het haar kort leek.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Krijg jij er al zin in? Eerlijk gezegd, wij wel!

