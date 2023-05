5x Haartrends van de catwalks in Milaan. Doe inspiratie op!

Bixie cut, grungy lob kapsel, wet look, beach waves of nepvlecht. Dit zijn de haartrends voor zomer 2023. Wat jij?

Haartrends voor zomer 2023. Photo courtesy of Etro

De tijden dat elk model op de catwalk hetzelfde kapsel kreeg aangemeten zijn voorbij. Tegenwoordig zie je op de runway allerlei verschillende hoofden en haarlengtes voorbijkomen die je een goed idee geven van de nieuwste haartrends. Deze haartrends voor lente zomer 2023 spotten wij in Milaan bij het modehuis Etro.

#1 Bixie hair cut

Haartrends voor zomer 2023. Photo courtesy of Etro

Eén van de meest opvallende kapsels op de catwalk van Etro is het korte kapsel van topmodel Grace Elizabeth. Het model dat al jaren meeloopt in de modewereld heeft haar lange haren verruild voor een korte haarcoupe die het midden houdt tussen een bob kapsel en een pixie cut. Dit kapsel wordt wel bixie cut genoemd. Voor de show van Etro was het haar in een zijscheiding gekamd en met een zacht glansproduct in een soft wet look kapsel gestyled.

Voor deze hair look vraag je je kapper om een kort kapsel met een langere bovenkant die, als je de lokken naar voren draagt, tot op je wenkbrauwen vallen. Ook de zijkanten zijn wat langer maar de achterkant is kort. Door de lange bovenkant en voorkant die je dus ook in een pony kan dragen, is dit kapsel ondanks de jongensachtige korte haarlengte vrouwelijk en soft.

#2 Bob kapsels met grungy haarstyling

Haartrends voor zomer 2023. Photo courtesy of Etro

Heel inspirerend zijn volgens ons ook de halflange kapsels met lange pony die een beetje gewild slordig en ‘dirty’ zijn gestyled. Deze kapsels zijn geschikt voor elk haartype. Heb je dun haar dan is dit een ideale coupe om je haar te boosten. De uitstraling van dit kapsel is supermodern. Je kunt het licht gelaagd laten knippen. Heb je dik haar dan vraag je kapper dan om interne laagjes zodat je die sluike grungy look krijgt.

#3 Wet look kapsels

Haartrends voor zomer 2023. Photo courtesy of Etro

De derde hair look die we uitlichten, is een echte wet look. Dit kapsel is zomers, geschikt voor elke haarlengte, en een perfecte oplossing voor bad hair days of party kapsels op dagen dat je geen tijd hebt om je haar te wassen. Breng je haar achteren met een fijne kam en flink wat gel. Klaar ben je! Dit kapsel is trouwens ook leuk voor aan zee.

#4 Beach waves

Haartrends voor zomer 2023. Photo courtesy of Etro

Heb je lang haar dan mag je deze zomer weer volop spelen met beach waves. De eenvoudigste manier is nog altijd: vlechtjes maken in vochtig haar en ermee gaan slapen. De volgende dag hoef je de vlechten alleen nog maar uit te halen. Completeer je look met een baseball pet. Deze petten zijn hét mode accessoire voor lente zomer 2023. Ze beschermen bovendien je haar tegen de zon.

#5 Lange (nep)vlechten

Als laatste signaleren we je de lange (nep)vlechten die we op deze catwalk veel zagen langskomen (zie de coverfoto). Ze zijn superlang en dik. Je kunt voor één vlecht gaan maar je kunt ook meerdere vlechten in je eigen haar verwerken. Voor deze hair look gebruik je gevlochten paardenstaartverleningen. Deze vlechten die wel tot 1 meter lang kunnen zijn, komen al met een elastiekje plus een extra haarlok. De vlechten laten zich gemakkelijk aanbrengen. Eerst maak je een paardenstaart, vervolgens bevestig je de verlening eraan door middel van het elastiekje. Dan maak je van je paardenstaart een vlecht waarin je de extra haarlok mee vlecht. Deze vlecht draai je vervolgens om de aanzet van je paardenstaart. Fixeer het geheel met haarspeldjes en je hebt een up-to-date kapsel waar je de show mee steelt!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren door deze nieuwe haartrends voor zomer 2023.

Klik hier voor herenkapsels op ADVERSUS