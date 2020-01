De winter is genadeloos. De kou maakt je huid droog, vlekkerig en minder elastisch. We zien er opeens jaren ouder uit. Wie weet komt het wel nooit meer goed!

Een goede huidverzorging is een must voor iedere vrouw. Met een adequate beautyroutine houd je je huid jong, fris en elastisch. Vooral als je niet zo jong meer bent, vergt je huid de nodige aandacht. Maar beter nog is het om van jongs af aan je huid goed te beschermen tegen allerlei schadelijke invloeden van buitenaf. In ieder geval is het nooit te laat om je huid de nodige aandacht te schenken.

Vooral in de winter heeft je huid het zwaar te verduren. De kou droogt je huid uit waardoor je gezicht trekkerig aanvoelt. De grote temperatuursverschillen tussen buiten en binnen maken het er niet beter op. Kortom, de winter is een aanslag op je huid. De dermatologen weten er alles van. Hieronder van je tips van de experts om je huid in de winter te verzorgen en optimaal te beschermen. Dag na dag. Om je huid jong, gezond en mooi te houden.

#1. Zorg voor een goede luchtvochtigheidsgraad

Je huid houdt van vochtige lucht. Helaas is de luchtvochtigheid in de winter vaak laag. Dit geldt ook voor de lucht binnenshuis. Wil je iets extra’s voor je huid doen, dan zou je aan een luchtbevochtiger kunnen denken. Ook een vochtige handdoek op je verwarming kan overigens al helpen. Of het klassieke bakje water :-)

#2. Zet de verwarming een beetje lager

Je huid houdt niet van droogte en al helemaal niet van droge warme lucht, dus kun je het fysiek aan zet dan de verwarming een klein beetje lager. Je huid wordt er niet mooier van als je urenlang, dagenlang, in een droge, warme omgeving doorbrengt. Probeer zowel thuis als op je werk een optimaal klimaat voor je huid te creëren.

#3. Gebruik milde huidreinigingsproducten

Vaak kiezen we verzorgende crèmes zorgvuldig uit maar vergeten we aandacht te besteden aan huidreinigingsproducten. Gebruik milde producten voor zowel je gezichtshuid als je lichaamshuid. Gebruik bovendien zo min mogelijk product om uitdrogen tegen te gaan.

#4. Douche niet te heet

Vooral in de winter is de verleiding groot om met heet water te douchen. Doe het niet. Je weet niet half hoeveel schade dat aan je huid aanricht.

#5. Bescherm je lippen

Ook je lippen hebben het zwaar te verduren. Voorkom velletjes en gebarsten lippen door je lippen met een milde lippenbalsem tegen de kou te beschermen. Ga bij voorkeur voor lippenbalsems op basis van natuurlijke oliën zoals amandelolie, sheaboter, olijfolie of kokosolie.

#6. Hydrateer je huid voordat je naar buiten gaat

Hydrateer je huid voordat je naar buiten gaat. Denk hierbij vooral aan je gezichtshuid, je nek en je handen. Vergeet niet om je huid ook voordat je je opmaakt te verzorgen met een vochtinbrengende crème. Voor je handen kun je een crème op basis van glycerine gebruiken.

#7. Hydraterende maar niet te vette crèmes



Je huid heeft in de winter alle baat bij een vochtinbrengende crème (zie punt 6), maar die hoeft niet per se erg vet te zijn. Een te vette huid kan de poriën verstoppen, met alle gevolgen van dien. Bovendien kan het gebruik van een erg vette crème riskant zijn omdat je de kou niet goed voelt en je daardoor je huid wel eens (veel) te lang aan kou zou kunnen blootstellen. Zeker in geval van extreme vrieskou kan dat schadelijk zijn.

#8. Raadpleeg je huisarts

Het is helemaal niet vreemd om je huisarts te raadplegen als de winterkou je huid parten speelt. Vooral in geval van eczeem of andere huidaandoeningen is het aan te raden om je huisarts te vragen welke producten je in de winter het beste voor jouw huid kunt gebruiken (en welke je beter niet kunt gebruiken). Iedere huid is anders en elke huid vraagt om een persoonlijke aanpak.

#9. Houd een hydraterende crème bij de hand

Houd altijd een hydraterende crème bij de hand zodat je je huid, zodra die trekkerig aanvoelt, direct kunt insmeren. Een vochtinbrengende crème moet deel uitmaken van je dagelijkse beautyroutine. Vooral de rijpe huid moet goed gehydrateerd worden.

#10. Draag geschikte kleding

Kies je kleding met zorg. Vermijd kleding die je huid irriteert. Dit geldt vooral voor (col)truien en sjaals die je gezicht en hals raken.

#11. Bescherm je huid tegen de zon

Je huid moet altijd, maar dan ook altijd tegen de zon beschermd worden. Ga niet onbeschermd de zon in, hoe mild en zacht het winterzonnetje ook aanvoelt.

#12. Eet gezond

Een mooie huid komt van binnenuit. Vooral in de winter is de verleiding groot om je te laven aan (niet al te gezonde) dingen (comfort food). Weersta de verleiding. Verwen je huid (van binnenuit) regelmatig met zalm, avocado, bosvruchten, noten en peulvruchten.

#13. Houd een handcrème bij de hand

Breng elke keer na het handen wassen een handcrème op je handen aan. Elke keer! Je handen blijven er soepel en mooi van.

