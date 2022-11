Zo zien de knitwear jurken voor winter 2022 2023 eruit

Tricot jurk met grafische lijnen van Stella McCartney. Photo courtesy of Stella McCartney

Op zoek naar een stylish en comfy kledingstuk dat ook nog eens lekker warm is? De modetrends voor winter 2022 2023 komen je tegemoet. De knitwear jurken die we vorig jaar winter al enthousiast droegen, blijven een trend. Sterker nog, ze zijn mooier, cooler en fantasierijker dan ooit.

Lange knitwear jurken

Eén van de hotste trends als het op knitwear jurken aankomt, is de lange effen jurk. Misschien heb je er nog eentje van vorig jaar winter. Haal die dan snel tevoorschijn en geef ‘m een instant update mee. Dat doe je door er een compleet monochrome look van te maken zoals gespot bij Max Mara.

Gebreide jurk van Max Mara. Monochrome look. Photo courtesy of Max Mara

We geven je een voorbeeld. Heb je ergens nog een lange, camelkleurige knitwear jurk liggen, combineer ‘m dan met een camelkleurige tas, met idem dito schoenen en met een losse, wollen capuchon in dezelfde tint. Kortom, houd van top tot teen dezelfde kleur aan.

Ton sur ton is geen nieuwigheid, dat weten we. De nieuwe twist zit ‘m dit seizoen meer in het type accessoires die je kiest: een grote harige of nepbonten tas, een losse wollen capuchon (we noemden ‘m al) of bivakmuts à la Max Mara. Houd het verder minimaal. Geen sieraden, geen zonnebril, weinig make-up.

Bohémien feeling

Knitwear jurk van Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Je kunt het ook helemaal over een andere boeg gooien, zoals het Italiaanse modehuis Dsquared2 dat deed. Daar zagen we übercoole lange bohémien jurken met een vette knipoog naar de jaren ’70 voorbijkomen. Hier mogen een paar stoere klompschoenen onder en je mag heerlijk overdrijven met accessoires. Lange kettingen met bedels, brede armbanden, en misschien wel een knitwear buideltas.

Supervrouwelijk

Asymmetrische tricot jurk van Michael Kors. Photo courtesy of Michael Kors

De knitwear jurken van Max Mara en Dsquared2 zijn geweldig maar één ding zijn ze niet: supervrouwelijk. Daarvoor moeten we bij Michael Kors zijn. Hier zagen we figure hugging knitwear jurken, asymmetrische met één schouder, en een ceintuur in het middel voor een slank afkledend silhouet.

Andere gebreide jurkjes waren wijder maar korter. Ze werden geshowd met donkere overknee laarzen en zwarte pantykousen, maar ook met een korte jas in dezelfde kleur en hooggehakte pumps. Dit zijn leuke opties voor als je iets meer van je vrouwelijk schoon wilt showen :-)

Modern en grafisch

Tricot jurk met grafische lijnen van Stella McCartney. Photo courtesy of Stella McCartney

Heel moderne, grafische tricot jurken zagen we bij Stella McCartney. Het zijn topcreaties waarmee je ongetwijfeld de show steelt. De jurken zijn uit verschillende delen opgebouwd en vertonen een intrigerend lijnenspel. Let ook op het detail in de mouwen waar een negative space is gecreëerd door de panden niet helemaal aan elkaar te naaien. Supercool ook de leren tas waarmee Stella deze jurk heeft gecombineerd.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en update dan je eigen knitwear jurk.

Klik hier voor modetrends voor de heren