Met dit haaraccessoire is je kapsel voor winter 2022 up-to-date

Haaraccessoires winter 2022 2023. Twee vlechten met witte strikken bij Tod’s. Foto Charlotte Mesman

Soms is het zo simpel om je look iets extra’s mee te geven en je je weer helemaal ‘nieuw’ te voelen. Ga maar eens op zoek in je kast of de naaimand naar strikken en satijnen linten en bind ze in je haar. Met zo’n simpel haaraccessoire is je kapsel voor winter 2022 up-to-date.

Haaraccessoires winter 2022 2023. Zwarte strikken bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

In het streetstyle gebeuren in Parijs, bij Chanel maar ook bij Miu Miu, zagen we verschillende kapsels met zwarte strikken. Sommige met het logo van bekende modehuizen. Maar ook met simpele zwarte strik, in satijn of fluweel, steel je de show.

Haaraccessoires winter 2022 2023. Zwartfluwelen strikken bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Je kunt de strik op allerlei manieren dragen. Bijvoorbeeld om je voorste haarlokken achter op je hoofd bijeen te binden. De rest van je haar laat je los hangen waardoor de strik als een vlinder op je haar komt te liggen. Maar je kunt natuurlijk ook een paardenstaart maken en de strik om het elastiekje binden.

Als je je voorste haarlokken naar achteren brengt kun je weer verschillende kanten op. Je kunt kiezen voor een middenscheiding maar je kunt het haar ook achterover brengen zonder scheiding. Het is een kwestie van smaak.

Een ander kapsel dat ons opviel, en dat wij zelf heel grappig vinden, is het hair look met twee vlechten en witte strikken bij Tod’s. Opnieuw een voorbeeld hoe je met een heel eenvoudig accessoire je hair look een extra twist kunt meegeven.

Speel ook met de kleuren. Ben je donker, dan is wit mooi; ben je blond, dan is een strik in het zwartfluweel super. En voor de decemberfeesten kun je kiezen voor rood, of groen. Of misschien is roze jouw kleur. Je kunt de kleur van je strikken ook op de kleur van je outfit afstemmen. Of juist daarmee laten contrasteren. Mogelijkheden te over.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

