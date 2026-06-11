Woningen met een luxe badkamer vaak meer waard

Verschillende factoren bepalen de waarde van een woning en de snelheid waarmee deze potentieel verkocht wordt. Denk bijvoorbeeld aan de plaats waar de woning staat, de voorzieningen in de wijk, de staat van het bouwwerk zelf en elementen die de woning uniek maken ten opzichte van andere huizen in de regio. Zo vallen mensen geregeld voor deuren met glas in lood in de woonkamer, op ruimtes met grote ramen of bijvoorbeeld een recent vernieuwde keuken. Ook de badkamer kan de doorslaggevende factor zijn voor woningzoekenden. Het geeft kopers een fijn gevoel, wanneer ze weten dat de badkamer de komende jaren niet vervangen hoeft te worden. Niemand staat immers te springen om een dergelijke renovatie, zeker niet kort na een verhuizing.

Hoe creëer je een luxe badkamer die jouw woning laat opvallen bij woningzoekenden, wanneer je deze over een paar jaar te koop zet? In dit artikel vind je een aantal praktische tips die je op weg helpen.

Kies voor een bad en losse douche in de badkamer

Zeker gezinnen met jonge kinderen hechten veel waarde aan de aanwezigheid van een bad in de badkamer. Tegelijkertijd is een douche in het bad vaak een afknapper. Het is vervelend om iedere ochtend over de badrand te moeten stappen om te kunnen douchen. Daarbij is het bad vaak gladder en zeker smaller dan een losse inloopdouche. Kies om deze reden voor de combinatie van een douche met los bad, wanneer de ruimte in de badkamer dit toelaat. Houd bij het indelen van de ruimte rekening met looppaden. Tot waar komt de douchedeur als je deze volledig opent en wat betekent dit voor de meest geschikte plek voor bijvoorbeeld een badkamermeubel aan de muur?

Denk na over de verlichting in de badkamer

Net als voor de woon- en bijvoorbeeld slaapkamer, zou je ook voor je badkamer een lichtplan uit moeten werken. Vaak wordt gekozen voor een enkele plafondlamp in het midden van de ruimte of een verlaagd plafond met meerdere led spots. Overweeg bij het ontwerpen van de badkamer ook eens verlichting lager bij de grond. Denk bijvoorbeeld aan lampen in de tegels van de zijwand van het bad. Vaak wordt het bad in een houten constructie gehangen, waardoor er ruimte ontstaat tussen het bad en de tegelmuur. Deze ruimte leent zich goed voor een aantal spots, die op deze manier voor een indirecte verlichting zorgen. Je kunt het vergelijken met de verlichting in een spa. Ook hier bevinden lampen zich vaak net iets boven of zelfs in de vloer.

Bij het plaatsen van de verlichting is het raadzaam om te kiezen voor slimme lampen, waarvan je de intensiteit aan kunt passen met een app op je telefoon. Je start de dag met een wat hogere lichtintensiteit, om deze vervolgens sterk te verlagen als je in de namiddag geniet van een ontspannen warm bad.

Japandi badkamerstijl spreekt veel mensen aan

Niet alleen de sanitaire voorzieningen in de badkamer, de indeling ervan en het lichtplan maken dat potentiële kopers verliefd worden op de ruimte. Dat geldt zeker ook voor de kleuren en materialen die je er gebruikt. Populair in 2026 zijn de Japandi badkamers, waarin elementen uit Japan en Scandinavië gecombineerd worden. Het zorgt voor een ruimte die rust en warmte uitstraalt. Kies bijvoorbeeld voor grote tegels in een beige of zandkleurige tint, gecombineerd met een badkamermeubel van een lichte houtsoort. Om de badkamer een speels element te geven, zou je een van de wanden van een ander type tegel kunnen voorzien. Dit kan een tegel in aardetint zijn, maar bijvoorbeeld ook een tegel met een opvallend reliëf.