Surinaamse broodjes: deze Haagse toko’s weten er wel raad mee

Breng jij binnenkort een bezoekje aan Den Haag? Je kunt hier uitgebreid winkelen, struinen door de straatjes en natuurlijk heerlijk eten! Zo is de Surinaamse keuken hier niet meer weg te slaan. Hou jij van een broodje bakkeljauw, kip kerrie of juist een vegetarische optie? Goed nieuws: er zijn genoeg Haagse hotspots die precies weten hoe een Surinaams broodje hoort te smaken. We zetten er drie voor je op een rij.

Rawien’s Surinaamse Broodjes

Aan de Weimarstraat in hartje Den Haag zit Rawien’s Surinaamse Broodjes. Dit afhaal- en bezorgrestaurant heeft een uitgebreid menu met een overvloed aan heerlijke broodjes Ga bijvoorbeeld voor een broodje dynamite, met kip kerrie en cha sieuw kip. Ook met bakkeljauw en garnalen kousenband zal je zeker niet teleurstellen!

Daarnaast heeft Rawien’s Surinaamse Broodjes ook lunch specials. Je krijgt dan niet alleen heerlijk Surinaams eten, maar ook een drankje naar keuze. Bestel de nasi bruin, tjauwmin of javaanse bami alle drie met kip special. Toch liever een broodje? De Haagse toko heeft ook een ‘broodje met drankje lunch deal’, vooral verstandig als je voor de hete kip gaat!

JR’s Cuisine

Of je jouw lunch nu thuis laat bezorgen, afhaalt of heerlijk opeet op het buitenterras: bij JR’s Cuisine aan de 3e Louise de Colignystraat kan het allemaal. Hier proef je authentieke Surinaamse smaken, en de reviews kunnen het bevestigen!

Het broodjesaanbod liegt er niet om. Met bijna 20 opties zit er voor iedereen wel iets tussen. Vleesliefhebbers hebben onder andere keuze uit kip kerrie, lamsvlees, kippenlever en fa chong (Surinaamse kip- of varkensworst). Uiteraard staan er ook broodjes met vis op het menu, zoals garnalen kousenband en de klassieke bakkeljauw.

Eet je liever geen vlees of vis? Ook dan haal je bij deze Haagse zaak aan het juiste adres. Het broodje tahoe tempeh is een aanrader, met tofu en tempeh in ketjapsaus met oosterse kruiden. Of het broodje kerrie ei: hardgekookte eieren, langzaam gestoofd in een Surinaamse kerriesaus. Kortom: voor ieder wat wils!

Warung Kromo

Dit Surinaamse restaurant aan de Witte de Withstraat staat onder andere bekend om de vegetarische broodjes. Er zijn namelijk genoeg opties voor wie vlees en vis liever links laat liggen. Kies bijvoorbeeld het broodje remix, met tahoe, tempeh, kousenband en kentang. Of een broodje tahoe, kerrie ei, tempeh of kousenband. Behalve het broodje kerrie ei zijn alle genoemde opties ook vegan!

Je kunt uiteraard ook kiezen voor een broodje ketjap kipfilet, sate of lamsvlees. Alle broodjes worden geserveerd met een zuurtje. Heb je na de lunch vaak nog trek in iets zoets? Probeer eens een stukje spekkoek of bananenchips. Bezoek Warung Kromo zelf, of laat je Surinaamse broodje naar jou toe komen.

Afhalen of bezorgen: gegarandeerd een lekker broodje Ben jij dus op zoek naar een heerlijk Surinaams broodje, dan zijn deze Haagse toko’s zeker de moeite waard. De menu’s bestaan uit vlees-, vis- en vegetarische opties waardoor er voor iedereen iets tussen zit. Liever Surinaams laten bezorgen in Den Haag? Ook dat is geen probleem: alle restaurants brengen jouw favoriete broodje naar jou toe!