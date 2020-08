Fitness. Houd je strakke ‘nazomer-vorm’ vast!

Het einde van de zomer is helaas in zicht, en zonder dat we er erg in hebben, keren we langzaam maar zeker weer terug naar de levensstijl van vóór de zomer.

De zomer(vakantie) doet vaak wonderen. Niet zelden bemerken we aan het einde van het warme seizoen (tot onze verbazing) dat we strakker in ons vel zitten en meer in vorm zijn dan een paar maanden geleden. Opeens ben je één of twee kilo’s kwijt, is je lijf strakker en je huid mooier, zonder dat je daar veel voor hebt moeten doen. Op een natuurlijke manier heb je, bijna ongemerkt, aan fitness gedaan.

Het is de gunstige invloed van het warme zomerweer. Of je nu op vakantie gaat of niet, vaak wijzigen we – als het kwik stijgt – spontaan en instinctief onze voedingsgewoonten, onze levensstijl en lichaamsbeweging. Het warme weer zet ons ertoe aan om minder te eten en vaak kiezen we voor lichtere voedingsmiddelen, rijk aan vitaminen en mineralen. We drinken ook meer water (alleen al om de dorst tegen te gaan) en leven in de buitenlucht waardoor we – zonder dat we er vaak erg in hebben – meer bewegen.

Het resultaat van deze natuurlijke verandering in onze levensstijl is, zoals hierboven beschreven: een verbetering in onze lichamelijke vorm. Een verbetering die vaak ongemerkt intreedt, en waar we niet veel voor hoeven te doen.

Goed. Maar nu is het einde van de zomer helaas in zicht, en zonder dat we er erg in hebben, keren we langzaam maar zeker weer terug naar de levensstijl van vóór de zomer. Een levensstijl die de vorige winter tot een paar extra kilootjes heeft geleid. Maar dit jaar doen we het anders! Laten we eens proberen om onze ‘nazomer-vorm’ gedurende de komende winter vast te houden. Om dit te bereiken, hebben we een aantal simpele regeltjes op gesteld die je vast en zeker kunnen helpen om die goede zomergewoontes vast te houden.

Houd je strakke nazomer vorm vast. Hier zijn onze fitness en afslank adviezen:

Haal nu – direct – voedingsmiddelen als roomboter, volle melk, vet vlees en vette kazen (en chocolade en chips!) van je boodschappenlijstje. Zorg ervoor dat ze het huis niet meer inkomen. Je loopt dan in ieder geval niet het risico dat je je aan deze vette dingen te buiten gaat. Want juist in de herfst en winter hebben we instinctief meer zin in ‘vettere, calorierijke’ voedingsmiddelen. Koop ze dus niet. Simple as that. Natuurlijk blijf je verder helemaal uit de buurt van gefrituurde dingen, maar dat spreekt (bijna) voor zich.

In plaats van de vette dingen hierboven voegen we vers fruit en verse groenten aan ons menu toe. In overvloed. Er zijn geen excuses om niet een ijskast vol verse en licht verteerbare voedingsmiddelen te hebben. Iedere supermarkt biedt, ook in de herfst en winter, voldoende verse groenten en fruit. Behalve de vitaminen en andere gezonde voedingsstoffen die deze voedingsmiddelen bevatten, zorgen verse groenten en fruit er ook voor dat er in jouw maag minder plaats is voor andere, vette, voedingsmiddelen.

Drink regelmatig water. Ons lichaam heeft water nodig, ook bij lage temperaturen (en ook als je geen dorst hebt). Bovendien vertraagt een gebrek aan vocht onze stofwisseling. En dat willen we nu juist niet. Dus: drink voldoende water! Krijg je het bij de gedachte aan water in de herfst of winter al koud, drink dan groene thee. Niet alleen zorgt deze drank voor voldoende vocht, maar ook zou groene thee een gunstige invloed op het metabolisme hebben.

Beweeg! Simpele adviezen als ‘neem de trap in plaats van de lift’ blijven geldig. Regent het niet, pak je dan goed in en loop in plaats van de auto of de bus te pakken. Lopen in koud winterweer is bovendien nog effectiever dan lopen bij zomerse temperaturen (je verbrandt meer calorieën omdat je meer energie nodig hebt om warm te blijven). Een reden te meer om de benenwagen te pakken. Maak tijd voor een paar bezoekjes per week aan de sportschool. Drie keer per week is al genoeg. Je zult het verschil vast en zeker merken.

Een goede motivatie is het halve werk. De winter is lang en het sombere weer zorgt er gemakkelijk voor dat we ons laten gaan. Houd je motivatie hoog door middel van kleine trucjes. Een voorbeeld? Hang een foto van jezelf tijdens de zomervakantie op de ijskast. In momenten van zwakte houd je jezelf voor dat je de komende zomer in stralende vorm wilt beginnen. En dat je je niet, zoals dit jaar, met wat ongemerkte verbeteringen aan het einde van het zomerseizoen tevreden wilt stellen… Doe je best! Met een beetje goede wil moet het lukken!

