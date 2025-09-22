In de haarkleurtrends voor winter 2025 komen we onverwacht veel blondtinten tegen. De meest populaire looks zijn die van Sienna en Sydney.

Blonde haarkleuren: van Sienna’s boho blond tot Sydney’s suède blond

Blonde haarkleuren: van Sienna’s boho blond tot Sydney’s suède blond. Op deze foto: Sienna Miller. Foto Charlotte Mesman

Blond maakt deze herfst een sterke comeback, maar dit keer niet in de vorm van koude platinablonde kleuren of uitgesproken highlights. In de nieuwe generatie blondtinten draait het om zachtheid, diepte en een bijna moeiteloze uitstraling. Twee tinten staan in de haarkleurtrends voor herfst winter 2025 2026 centraal: Sydney Sweeney’s suède blond (Suede Blonde) en Sienna Miller’s iconische boho blond (Boho Blonde). Twee stijlen die totaal verschillend zijn, en toch beide even begeerlijk.

Sydney Sweeney’s suède blond

Sydney Sweeney, onder meer bekend uit de Netflix serie The White Lotus, belichaamt de moderne blonde bombshell, maar dan op een zachtere en moderne manier. Haar suède blond is allesbehalve egaal en vlak: de tint combineert lichte beige schakeringen met een vleugje goud en gedempte lowlights. Het resultaat is een kleur die net zo rijk is als suède zelf: mat, zijdezacht en diep, zonder harde contrasten.

Deze tint is populair omdat hij vrijwel iedereen goed staat en meebeweegt met het licht. Overdag geeft deze suède blonde kleur een nonchalante glow, ’s avonds vangt deze tint prachtig het licht. Suède blond past net zo goed bij beachy waves als bij een strakke blow-dry of een losse knot. Ook fijn: de uitgroei is geleidelijk, waardoor dit een vergevingsgezinde optie is voor brunettes die lichter willen gaan.

Onderhoudstip: vraag je kapper om met balayage-achtige folies te werken in plaats van egale highlights, zodat je een zacht kleurverloop krijgt. Thuis verzorg je de kleur met sulfaatvrije shampoos, een wekelijkse zilvershampoo tegen teveel warmte in de tint, en lichte oliën voor de glans. Reken op een touch-up elke 10 tot 12 weken.

Sienna Miller’s boho blond

Blonde haarkleuren: van Sienna's boho blond tot Sydney's suède blond. Op deze foto: Sienna Miller.

Waar Sydney Sweeney’s blonde haarkleur staat voor verfijning, draait Sienna Miller’s boho blond om vrijheid en spontaniteit. Deze kleur is allesbehalve gemaakt om perfect te zijn. Denk aan een zongekuste mix van honing, beige en zandblond, alsof je haar natuurlijk opgelicht is door lange zomerdagen.

Boho blond heeft die nonchalante coolness die nog steeds iconisch is. Het is een kleur die niet gebonden is aan styling: het staat even goed in een slordige knot, een vlecht of gewoon los en warrig. Het is de ultieme vertaling van effortless beauty, geïnspireerd door de bohémien mentaliteit van de jaren ’60 en ’70, die vandaag de dag nog steeds modern overkomt.

Onderhoudstip: laat de imperfectie haar werk doen. Een glansbehandeling om de twee maanden houdt de tint fris, verder zijn zout- en textuursprays je beste vrienden om die laidback vibe te benadrukken. Voor een natuurlijke update kan zonlicht je blonde lokken op een subtiele manier versterken (gebruik wel altijd met UV-bescherming voor je haar, ook in de herfst).

Welke blonde kleur past bij jou?

Kies voor suède blond als je houdt van een geraffineerde glamour haarkleur met een luxueuze twist die zich mooi laat uitgroeien. Perfect voor wie een donkere basis heeft en toch lichter wil gaan zonder al te vaak de uitgroei te moeten laten bijwerken.

Ga voor boho blond als je een vrije spirit hebt, dol bent op beachy texturen en een kleur wil die spontaan en zonnig oogt.

Beide tinten staan voor een nieuwe interpretatie van blond: niet overdreven, niet bewerkt, maar levendig, natuurlijk en gezond.

Of je nu gaat voor de zachte matte glans van Sydney of de zonnige zorgeloosheid van Sienna: blond is in herfst winter 2025 meer dan een haarkleur. Het is een gevoel. Een keuze die je look niet alleen lichter maakt, maar je ook nieuwe energie geeft.

Suède blond: een zachte, matte blondtint met geraffineerde diepte en beweging. Past bij verschillende huidtinten en groeit mooi uit.

Deze kleur geeft een glamoureuze maar moeiteloze look, met relatief weinig onderhoud (touch-ups om de 10-12 weken).

Boho blond: zongekuste, multi-tonale blondtint met een vrije, nonchalante vibe geïnspireerd op de jaren ’60 en ’70.

Perfect voor wie houdt van natuurlijke imperfectie, textuur en een laidback uitstraling.

Beide kleuren geven je haar een gezond aanzien en een natuurlijke glans en vermijden het kunstmatige effect van vroeger.

Welke blonde haartrend is dit seizoen het populairst? De focus ligt op zachtere, natuurlijke tinten zoals suède blond van Sydney Sweeney en boho blond van Sienna Miller. Wat is suède blond? Het is een matte, luxueuze blondtint met beige en gouden nuances die mooi uitgroeit. Deze hair look staat vrijwel iedereen met blond of middenblond haar en zelfs brunettes goed. En hoe zit het met boho blond? Boho blond is een zongekuste, speelse look met meerdere tonen blond en een laidback, bohémien karakter. Perfect voor wie geen “geforceerde” kleur wil. Hoeveel onderhoud vragen deze kleuren? Suède blond vraagt een touch-up om de 10 tot 12 weken. Boho blond is nog laagdrempeliger: een glansbehandeling om de twee maanden is voldoende. Voor wie zijn deze blondtinten geschikt? Suède blond is ideaal voor wie houdt van luxe en verfijning met weinig inspanning. Boho blond past bij vrije spirits die dol zijn op natuurlijke, beachy texturen.

