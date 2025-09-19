IN HET KORT

In de haartrends voor herfst winter 2025 2026 draait het om moeiteloze, stijlvolle haarlooks die elke outfit versterken. Denk aan de nonchalante ‘torn bangs’ met hun rafelige charme, de altijd chique wet look, en zachte tendrils die je gezicht prachtig omlijsten. Deze trends zijn geschikt voor elk haarlengte en tillen jouw herfstlook naar een nieuw niveau.

3x Haartrends en kapsel ideeën voor herfst winter 2025

3x Haartrends en kapsel ideeën voor herfst winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Heb jij leuke dingen op het programma staan voor de komende herfstmaanden? Geef je look dan extra schwung mee met een up-to-date kapsel. Wij zochten drie eenvoudige maar stijlvolle hair looks voor je uit om dit seizoen in te schitteren. Deze looks spotten we tijdens de Paris Fashion Week bij Zimmermann, inmiddels een evenement waar fashionista’s reikhalzend naar uitkijken vanwege het hoge gehalte influencers en VIPs.

Torn bangs

3x Haartrends en kapsel ideeën voor herfst winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Een van de haartrends van het moment is, ‘torn bangs’, letterlijk: een gescheurde pony. Deze pony is opzettelijk wat rafelig en aflopend geknipt. De pony is daardoor wat ‘rommeliger’ maar ook gemakkelijker in het stylen en onderhouden. Het is ook een pony die snel uitgroeit en die je, als je even geen zin hebt in haar in je gezicht, kunt wegstylen omdat de pony vloeiend overloopt in je haar.

Wil je met een nieuwe look voor de dag komen, dan kun je dus overwegen om torn bangs te laten knippen. Je kunt ze combineren met lange, zacht golvende lokken voor een nonchalante, maar zwoele look. Vrouwelijk en flatterend!

Wet look

3x Haartrends en kapsel ideeën voor herfst winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Een ware redder in nood is nog altijd de wet look. Weet je het echt niet meer, krijg je je haar niet in model of heb je geen tijd om het te wassen, dan is een wet look dé oplossing. Je hoeft daarvoor je haar niet per se in een paardenstaart of knot vast te zetten. Je kunt de gel of het haarproduct ook aanbrengen over de hele haarlengte zoals op onze streetstyle foto. Maak een scherpe zijscheiding en style je haar met een fijne kam. Voor een moderne look style je je haar zo dat je oren vrij zijn. De finishing touch is een paar oorbellen die er mogen zijn.

Tendrils en slag

3x Haartrends en kapsel ideeën voor herfst winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Een andere hair look die vrij eenvoudig te realiseren is, ook al ziet-ie er ongewikkeld uit, is het kapsel op deze streetstyle foto. Hier is het haar gekruld met een fijne krultang, vervolgens zijn de voorste haarlokken nonchalant naar achteren gebracht en hoog op het achterhoofd vastgezet. De rest van het haar laat je los op je rug hangen. Tenslotte trek je rond je gezicht twee kleine haarlokken los die je gezicht omlijsten. Deze lokken style je met een steiltang of dikke krultang in een zachte krul.

3x Haartrends en kapsel ideeën voor herfst winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Voor welke haarlengtes?

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Het zijn stuk voor stuk klassieke hair looks met een moderne twist waarmee je overal goed voor de dag kunt komen. Deze looks zijn, behalve voor lang haar, ook geschikt voor korte of halflange kapsels. Voor het laatste kapsel geldt dat je de voorste haarlokken niet achter op je hoofd zult kunnen vastbinden, maar je kunt ze wel naar achteren stylen en met speldjes aan weerszijden van je hoofd vastzetten.

