De blouses voor zomer 2022 zijn mega, micro en flirterig. Photo courtesy of Missoni

Herinner je je die overhemdblouses van vorig jaar zomer? We droegen ze vooral in het roze en ze deden het fantastisch op shorts. Dat overhemd dat toen al oversized was, heeft Valentino uitvergroot tot ongekende volumes.

De blouses voor zomer 2022 zijn mega, micro en flirterig. Photo courtesy of Valentino

Lang tot op de grond, met wijde mouwen die zelfs de handen verbergen en dan nog eens in een acidgele kleur. Valentino’s opgerekte overhemd is alles-in-één: jurk, kaftan, overjas. Een geweldig item dat je op zich kunt dragen maar waar je ook schitterende combinaties mee kunt leggen.

De blouses voor zomer 2022 zijn mega, micro en flirterig. Photo courtesy of Miu Miu

Zo groot als Valentino’s overhemd is, zo klein is dat van Miu Miu. Daar is Miuccia Prada rigoureus met de schaar tekeergegaan. Niet alleen knipte ze broeken af tot piepkleine minirokken, ze nam ook de overhemden en blouses onder handen. Die maakte ze zo kort dat ze dat middenrif bloot laten. Voor een modieus contrast draag je ze natuurlijk ‘preuts’ dichtgeknoopt, tot aan het kraagje toe.

De blouses voor zomer 2022 zijn mega, micro en flirterig. Photo courtesy of Missoni

Dat is weer heel anders met het ‘flirtshirt’ dat we onder meer bij Missoni zagen. Flirtshirts draag je per definitie open geknoopt. Eronder gaat een mooi topje, een beha die gezien mag worden of een bikinihesje. De flirtshirts hebben vrij mannelijke volumes en ze doen het heel mooi op een bandplooibroek. Maar wij vinden het contrast tussen zo’n stoere en toch sexy blouse met een übervrouwelijke longuette ook onweerstaanbaar.

Met een flirtblouse kun je alle kanten op. Heb je zoiets (nog) niet in je kast hangen, kijk dan eens in de garderobe van manlief. Misschien hangt er nog een wijd overhemd met fantasie dat jij op een flirterige manier in jouw mode look kunt verwerken.

