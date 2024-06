Zo kies je het juiste badpak of bikini voor jouw figuur. Photo courtesy of MIss Bikini

Elke zomer komen we weer voor een moeilijke keuze te staan: wat voor een bikini of badpak gaan we dragen? Eentje die je mooi vindt, dat staat voorop. Maar vooral ook eentje die je lichaam op z’n best doet uitkomen. De sleutel is om een model en pasvorm te vinden die jouw specifieke lichaamsvorm en proporties maximaal flatteren. Die je sterke punten doet uitkomen en je zwakke punten camoufleert. Hier is een gids over hoe je de meest flatterende badkleding voor jouw lichaamstype kiest.

Badpak- en bikinigids voor elk figuur

Kleine buste

Als je een kleinere buste hebt, ga dan voor tops met ruches, versieringen of vulling om de illusie van een vollere borst te creëren. Beugel- en push-up bh’s kunnen ook helpen je natuurlijke vorm voller te doen lijken. Vermijd stijlen met weinig tot geen bedekking aan de bovenkant, zoals triangelbikini’s, waardoor een kleinere buste kleiner kan lijken.

Grote boezem

Heb je een grote boezem ga dan voor gestructureerde beugeltops die voldoende ondersteuning en houvast geven en je borsten mooi omvatten. Haltertopjes en tankini’s (bikinitopjes die tot aan je navel reiken) kunnen helpen de proporties in evenwicht te brengen. Draag liever geen dunne, ongestructureerde topjes.

Buikje

Zo kies je het juiste badpak of bikini voor jouw lichaamstype. Photo courtesy of MIss Bikini

Als je onzeker bent over je buik zijn badpakken en bikinibroekjes met hoge taille ongelooflijk flatterend. De strakke stof ondersteunt, stroomlijnt en helpt om je buik in te houden.. Ruches, draperieën en details zoals plooien kunnen ook helpen om probleemgebieden te camoufleren. Kies voor donkere kleuren en effen patronen om de aandacht van je buik af te leiden. Vermijd te strakke of opgesneden modellen.

Peerfiguur

Zijn je heupen breder dan je bovenlichaam (dit lichaamstype wordt wel peerfiguur genoemd), dan is kun je je proporties in balans brengen door een eenvoudig, effen gekleurd broekje te combineren met een meer verfraaid, gedetailleerd topje dat de aandacht naar boven trekt. Wat hoger opgesneden broekjes kunnen de illusie van slankere heupen helpen creëren. Strapless en haltertopjes kunnen je onderlichaam smaller doen lijken. Vermijd al te kleine broekjes en kies in plaats daarvan voor een model met hoge taille. Zwemshorts kunnen ook flatterend zijn als je wat stevigere dijen of heupen hebt.

Petite

Zo kies je het juiste badpak of bikini voor jouw lichaamstype. Photo courtesy of MIss Bikini

Kleinere prints, verticale strepen en hoog uitgesneden pijpen kunnen de illusie wekken van een langer, slanker silhouet. Vermijd grote, drukke patronen. Badpakken met uitsparingen zijn geweldige opties om je romp optisch langer te laten lijken.

Smalle schouders

Badkleding met versieringen of ruches of ander flodderigs bij de schouders en halslijn kunnen de indruk wekken van bredere, meer gebalanceerde schouders. Strapless en off-the-shoulder modellen zijn ook geweldige opties.

Wat voor lichaamstype je ook hebt, het belangrijkste is om badkleding te kiezen waarin je je zelfverzekerd en comfortabel voelt. Met de juiste pasvorm en model kun je er deze zomer op je best uitzien en voelen op het strand of bij het zwembad.

