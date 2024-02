Yoga is trendy! Maar wat doet het voor je? En val je ervan af?

Yoga is in de loop der jaren enorm in populariteit gestegen. Het heeft zijn eeuwenoude wortels overstegen en is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen en een vast onderdeel van fitnessroutines. Maar wat doet yoga eigenlijk voor je lichaam (en geest)? Helpt het bij gewichtsverlies? Wat zijn de verschillende soorten yoga? En wat zijn de belangrijkste verschillen tussen yoga en Pilates, een andere hotte fitness trend van het moment. Of je nu kiest voor yoga of Pilates, beide praktijken bieden unieke voordelen voor het fysieke en mentale welzijn, maar het accent ligt net even wat anders. We duiken even samen in de materie.

De voordelen van yoga

Yoga is niet alleen een fysieke oefening, het is een holistische praktijk die geest, lichaam en ziel verenigt. Als je regelmatig aan yoga doet, heeft dat grote voordelen voor je welzijn. Dit doet yoga voor je lichaam en geest:

Verhoogde flexibiliteit : yogahoudingen, ook wel asana’s, richten zich op verschillende spiergroepen en bevorderen je flexibiliteit en bewegingsbereik. Al na een paar maanden zul je op dit punt opvallende resultaten boeken.

: yogahoudingen, ook wel asana’s, richten zich op verschillende spiergroepen en bevorderen je flexibiliteit en bewegingsbereik. Al na een paar maanden zul je op dit punt opvallende resultaten boeken. Meer kracht en een strakker lijf : hoewel yoga geen training met hoge intensiteit is, vergroot op het op den duur wel je kracht omdat je tijdens je training je spieren door je hele lichaam aanspant en versterkt.

en een : hoewel yoga geen training met hoge intensiteit is, vergroot op het op den duur wel je kracht omdat je tijdens je training je spieren door je hele lichaam aanspant en versterkt. Verbeterde balans en houding : de focus op ‘centreren’ in yoga helpt de balans en houding te verbeteren, waardoor het risico op blessures wordt verminderd en je een beter lichaamsbewustzijn ontwikkeld.

: de focus op ‘centreren’ in yoga helpt de balans en houding te verbeteren, waardoor het risico op blessures wordt verminderd en je een beter lichaamsbewustzijn ontwikkeld. Stressverlichting en mentaal welzijn: de combinatie van diepe ademhaling en ademhalingsoefeningen, mindfulness en meditatie in yoga helpt stress, angst en depressie te verminderen en bevordert het mentale welzijn.

en mentaal welzijn: de combinatie van diepe ademhaling en ademhalingsoefeningen, mindfulness en meditatie in yoga helpt stress, angst en depressie te verminderen en bevordert het mentale welzijn. Verhoogde energie en vitaliteit: yoga stimuleert de energiecentra van het lichaam, bekend als chakra‘s, en helpt de bloedsomloop te verbeteren, waardoor je je energieker gaat voelen. Na een yogaklas voel je je dan ook vaak opgewekter en energieker, ondanks dat de lessen soms best heel zwaar kunnen zijn.

Is yoga effectief voor gewichtsverlies?

Yoga kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het afvallen, hoewel het misschien niet hetzelfde niveau van calorieverbranding oplevert als cardio-oefeningen met hoge intensiteit. Regelmatig yoga beoefenen kan echter indirect gewichtsverlies ondersteunen door:

Bevordering van bewust eten : yoga cultiveert mindfulness, en deze mood heeft ook invloed op de manier waarop je eet. Door je bewuster te worden van je lichaam en geest, ga je ook gezondere voedingskeuzes maken en zul je je minder snel overeten.

: yoga cultiveert mindfulness, en deze mood heeft ook invloed op de manier waarop je eet. Door je bewuster te worden van je lichaam en geest, ga je ook gezondere voedingskeuzes maken en zul je je minder snel overeten. Door stress veroorzaakt eten verminderen: omdat yoga het stressniveau vermindert, kan het ook helpen om emotioneel eten (troosteten) tegen te gaan wat een positief effect heeft op je gewicht.

veroorzaakt eten verminderen: omdat yoga het stressniveau vermindert, kan het ook helpen om emotioneel eten (troosteten) tegen te gaan wat een positief effect heeft op je gewicht. Het stimuleren van het metabolisme: bepaalde soorten yoga, zoals Power Yoga of Vinyasa Flow, kunnen de hartslag verhogen en de stofwisseling verhogen, wat helpt om af te vallen.

Verschillende soorten yoga

Yoga omvat een breed scala aan stijlen, elk met zijn eigen focus en intensiteit. Enkele populaire vormen van yoga zijn:

Hatha: dit is de klassieke vorm van yoga. Het is een zachte en langzamere beoefening, geschikt voor beginners, met de nadruk op basishoudingen en ademhalingstechnieken. Leuk om te weten: hatha is Sanskriet voor ‘kracht’ maar is ook een samentrekking van woorden ha (zon) en tha (maan). Yoga betekent ‘verenigen’. Al met al betekent hatha yoga zoiets als het verenigen van lichaam en geest (en ziel) om je zo te verenigen met het goddelijke, dat ook in onszelf te vinden is. Shanti, shanti, shanti.

Vinyasa: een meer dynamische en vloeiende stijl, gekenmerkt door continue beweging en vloeiende overgangen tussen poses. Tot deze yoga soort behoort ook de bekende zonnegroet asana met zijn vloeiende bewegingen.

Ashtanga: een rigoureuze en fysiek veeleisende beoefening, met een vaste reeks houdingen en gesynchroniseerde ademhaling. De oefeningen lopen vloeiend in elkaar over en zijn dus niet statisch zoals bij Hatha yoga. De ademhaling wordt wel ‘ajjayi’ (oceaanademhaling) genoemd, en is intens.

Power: een dynamische en fysiek uitdagende yogastijl met elementen van Hatha en Ashtanga Yoga met pittige, fitnessgerichte aanpak. Het wordt vaak een verwesterde versie van Ashtanga Yoga genoemd, waarin kracht, flexibiliteit en cardiovasculaire oefeningen worden gecombineerd.

Bikram: Bikram Yoga wordt beoefend in een verwarmde ruimte en bestaat uit een reeks van zesentwintig houdingen en twee ademhalingsoefeningen, die de flexibiliteit en ontgifting bevorderen.

Yin: een langzame beoefening die zich richt op het bindweefsel. Yin yoga houdt in dat je houdingen gedurende een langere periode vasthoudt om de flexibiliteit te vergroten en innerlijke rust te cultiveren.

Kundalini: richt zich op het vrijkomen van kundalini-energie door middel van meditatie, zingen en ademhalingstechnieken, met als doel het zenuwstelsel te versterken en het bewustzijn te vergroten. Het is een heel spirituele vorm van yoga.

Restorative Yoga: een diep ontspannende praktijk waarbij yogahulpmiddelen worden gebruikt om het lichaam in zachte houdingen te ondersteunen, waardoor stressverlichting en diepe ontspanning worden bevorderd.

Beste yoga soort voor gewichtsverlies

Hoewel alle vormen van yoga indirect kunnen bijdragen aan gewichtsverlies, zijn bepaalde stijlen meer intensief waardoor je meer calorieën verbrandt. Power Yoga, Ashtanga Yoga en Vinyasa Flow worden beschouwd als uitstekende keuzes om overtollige kilo’s kwijt te raken. Deze stijlen omvatten continue beweging, bouwen kracht op en verhogen de hartslag, wat resulteert in een hoger calorieverbruik.

Yoga versus Pilates

Een andere fitness trend op dit moment is: Pilates. Hoewel yoga en Pilates overeenkomsten vertonen, zijn het verschillende praktijken met verschillende aandachtspunten. Yoga legt de nadruk op spiritualiteit, mindfulness en de integratie van geest, lichaam en ziel. Het omvat, zoals we al zeiden, een breed scala aan houdingen, ademhalingsoefeningen en meditatietechnieken. Pilates daarentegen is een systeem van oefeningen dat is ontwikkeld om de kernkracht (core), flexibiliteit en houding te verbeteren. Het legt de nadruk op gecontroleerde bewegingen en een reeks specifieke oefeningen gericht op de spieren.

Kiezen voor yoga of Pilates?

De keuze tussen yoga en Pilates hangt uiteindelijk af van jouw individuele voorkeuren en ook je doelen. Overweeg de volgende factoren:

Mind-Body Connection : als je op zoek bent naar een praktijk die verder gaat dan lichaamsbeweging en het mentale en emotionele welzijn bevordert, is yoga een uitstekende keuze.

: als je op zoek bent naar een praktijk die verder gaat dan lichaamsbeweging en het mentale en emotionele welzijn bevordert, is yoga een uitstekende keuze. Kernkracht en houding : als je focus ligt op het ontwikkelen van kernkracht (core), het verbeteren van je houding en het versterken van de spieren, is Pilates wellicht geschikter.

: als je focus ligt op het ontwikkelen van kernkracht (core), het verbeteren van je houding en het versterken van de spieren, is Pilates wellicht geschikter. Flexibiliteit en flow: yoga biedt een grotere verscheidenheid aan houdingen en vloeiende bewegingen, waardoor het ideaal is voor mensen die op zoek zijn naar meer flexibiliteit. Pilates bestaat uit allerlei afzonderlijke oefeningen maar anders dan je misschien denkt, is ook daarvoor veel concentratie en balans nodig, vooral als je voor Pilates Reformer doet. Deze oefeningen worden uitgevoerd op een machine, de reformer, en zijn intensief en effectief waardoor je spieren tot in de diepte in beweging worden gezet. Yoga is spirtueler, Pilates is meer ‘no-nonsense’, als je het zo wilt stellen.

