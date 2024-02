Interieur trend 2024: vloeren zonder plinten

Een opvallende interieur trend die we steeds vaker tegenkomen, is vloeren zonder plinten. Deze trend wint momenteel aan populariteit vanwege de strakke en minimalistische uitstraling. Door de plinten weg te laten ontstaat een naadloze overgang tussen vloer en muur. Dit geeft een gevoel van ruimtelijkheid en moderniteit. Je kamer lijkt opeens stukken groter en de focus komt op je vloermateriaal zelf te liggen.

Vloeren zonder plinten

Niet alle vloeren zijn even geschikt voor een plintloze afscheiding. In de regel komen vloeren in harde materialen die zich goed strak en precies laten afwerken, ervoor in aanmerking. Denk aan vloeren in PVC (laminaat), vinyl en tegels. Deze materialen kunnen met precisie worden gelegd waardoor plinten overbodig zijn en je een strak en eigentijds effect krijgt. Ook gietvloeren zoals we tegenwoordig steeds vaker zien (een andere interieur trend voor 2024), zijn heel mooi zonder plint.

Volgens sommige experts komen ook harde houtsoorten kunnen voor een plintloze afwerking in aanmerking komen. Zachtere houtsoorten kun je beter met een plint afwerken want het hout blijft in de tijd werken – al naar gelang de temperaturen en luchtvochtigheid zet het uit en krimpt het – waardoor je nooit echt een strakke afscheiding tussen muur en vloer krijgt. Je riskeert zelfs dat je vloer opbolt.

Verder zal het ook afhangen van de manier waarop je (houten) vloer wordt gelegd of een plint al dan niet noodzakelijk is. Vraag advies aan je aannemer of degene die de vloer gaat leggen. Er zijn tegenwoordig tal van mogelijkheden.

Voordelen en nadelen

Anders dan je misschien denkt, valt er voor (strakke) vloeren zonder plinten niet alleen vanuit esthetisch maar ook vanuit hygiënisch oogpunt veel te zeggen valt. Denk maar eens aan al het stof dat zich maar al vaak op plinten ophoopt. Het is even uitkijken met een natte dweil en de stofzuiger want zonder plinten is de muur natuurlijk wel kwetsbaarder maar uiteindelijk is het schoner en voorkom je hoekjes en reliëf die zich met stof en vuil vullen. Een ander bijkomend voordeel is dat je kastjes en andere meubelstukken strak tegen de muur kunt zetten.

Vloeren zonder plinten in het grote plaatje van de interieurtrends

De interieur trends van 2024 benadrukken het gebruik van moderne materialen en technologieën, natuurlijke elementen en focussen op het creëren van visueel interessante en dynamische vertrekken. De vloeren-zonder-plinten-trend sluit hierbij aan omdat het vloermateriaal hierdoor centraal staat en je vertrekken groter ogen. De tendens naar minimalisme met zijn strakke lijnen en minimale details die dit jaar een stevige voet aan de grond krijgt, breekt nog eens een extra lans voor vloeren zonder plinten.

Is het niet mogelijk om jouw vloer zonder plinten te leggen, dan kun je altijd nog voor strakke plinten in dezelfde kleur als je muren kiezen. Ook dit is een trend die we tegenwoordig vaak zien.