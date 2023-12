Deze jongensachtige korte kapsels gaan we in 2024 laten knippen. Foto Charlotte Mesman

Op haargebied gaat er het komende jaar naar verwachting ontzettend veel gebeuren. Bob en lob kapsels blijven een geliefde haarstijl maar ze gaan geduchte concurrentie van korte kapsels krijgen. Ook daarin gaan we weer veel diversiteit zien. Van vrouwelijke korte kopjes tot jongensachtige korte kapsels. Voor vandaag zochten we vier androgyne looks voor je uit.

Laagjes en lengteverschillen

In de korte kapsels voor 2024 draait het allemaal om laagjes en lengteverschillen. Het hangt van de verhoudingen en proporties of hoe de uitstraling van je korte kapsel is, en hoe vrouwelijk of jongensachtig het overkomt. De korte kapsels die we nu al bij influencers en modellen zien, zijn stuk voor stuk ‘meesterwerken’ waarin de kappers spelen op vernieuwende manieren spelen met verschillende haarlengtes.

Het komt er heel nauw op aan hoe je korte kapsel geknipt is. Kies daarom een kapper die gewend is om korte kapsels te knippen of die bekend staat om zijn vakkundigheid. Maar kies ook een kapsel waar je in de loop van de tijd een band mee kunt opbouwen want een kort kapsel is een voortdurende evolutie.

Moderne pixie cut

Deze jongensachtige korte kapsels gaan we in 2024 laten knippen. Foto Charlotte Mesman

Dit korte kapsel is als het ware een moderne pixie cut. De lagen zijn goed zichtbaar en de pony is kort en rafelig geknipt. Van achteren is het haar kort voor een frisse en pittige uitstraling. De bakkebaarden zijn vrij kort en laten de oren vrij waardoor je een echt jongenskoppie krijgt.

Leonardo di Caprio look voor dames

Deze jongensachtige korte kapsels gaan we in 2024 laten knippen. Foto Charlotte Mesman

Een jaren ’90 kapsel dat tegenwoordig bij de heren weer populair is, is de Leonardo di Caprio in Titanic look, ook wel ‘Leo’ genoemd. Karakteristiek is het wat langere haar, ook in de nek, met een lange voorkant die lichtjes openvalt als een soort curtain bangs. We gaan deze haarsnit ook bij de dames zien. Een modern detail is het langere haar in de nek. Dit is de evolutie van de mullet, de haarmat, die een paar jaar geleden weer in beeld kwam. Zo’n detail maakt je kapsel in één keer up-to-date.

Klassiek kort kapsel

Deze jongensachtige korte kapsels gaan we in 2024 laten knippen. Foto Charlotte Mesman

Ook de klassieke pixie cut is het komende jaar van de partij maar ook hier kun je spelen met haarlengtes. Waar je voor kiest, zal afhangen van je gezichtsvorm. Een langere pony, zoals in dit geval, is ideaal in geval van een hoog of prominent voorhoofd. Lange bakkebaarden werken in de lengte en helpen om je gezicht smaller te laten lijken.

Wet look

Deze jongensachtige korte kapsels gaan we in 2024 laten knippen. Foto Charlotte Mesman

De wet look die in 2024 opnieuw cool is, is ook geschikt voor kort haar. Van voren geeft zo’n look de illusie van lang haar maar… heb je iets langer haar in je nek, dan kan het heel innovatief zijn om dat nu eens niet weg te stylen maar van achter je nek uit te laten piepen. Bekijk de kapselfoto hierboven maar eens!

Tip: ga je voor een kort kapsel neem dan ALTIJD voorbeeldfoto’s mee naar je kapper.

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren op ADVERSUS