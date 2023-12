Wat weet jij van de Chinese horoscoop?

Chinese horoscoop

Chinees Nieuwjaar word steeds vaker ook buiten China gevierd. Dit feest valt op de tweede (soms derde) nieuwe maan na de winterwende (om het je gemakkelijk te maken: in 2024 valt Chinees Nieuwjaar op 10 februari). Met de groeiende populariteit van de Chinese jaarwisseling is ook de Chinese horoscoop steeds geliefder.

De Chinese horoscoop

De Chinese horoscoop, ook bekend als Shengxiao, is een zich herhalende cyclus van twaalf jaar, waarbij elk jaar wordt vertegenwoordigd door een ander dier. De Chinese dierenriem ziet er anders uit dan die van ons. De twaalf dieren in de Chinese dierenriem zijn Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken.

De volgorde van de dieren is gebaseerd op het legendarische verhaal van de race van de Chinese Jade Keizer, waarbij de Rat, de Os en andere dieren streden om hun plaats in de dierenriem te veroveren. In dit verhaal komen de unieke kenmerken van elk dier duidelijk naar voren. Je Chinese dierenteken zegt dus ook iets over jouw eigen, unieke kenmerken.

Chinese horoscoop

Tot welk Chinees dierenteken je behoort, wordt overigens niet bepaald door je geboortedag maar door het jaar waarin je geboren bent, met een verfijning die komt van de Chinese kalender. Op internet vind je allerlei tabellen waar je met precisie jouw dierenteken in de Chinese horoscoop kunt berekenen.

Vijf elementen

Naast de twaalf dieren omvat de Chinese dierenriem ook de vijf elementen: aarde, metaal, water, hout en vuur, evenals yin- en yang-energie. De Chinese dierenriem is zeer populair in Oost-Aziatische landen en is al meer dan 2000 jaar een integraal onderdeel van de Chinese cultuur.

Chinese dierentekens en karaktereigenschappen

Zoals gezegd, wordt elk teken geassocieerd met bepaalde karaktereigenschappen. Hier is een kort overzicht van de eigenschappen van de verschillende jaardieren:

Rat: charmant, innovatief, intelligent en hardwerkend, kan snel geïrriteerd zijn, maar heeft een goede zelfbeheersing.

Os: ijverig, betrouwbaar, sterk en vastberaden, is soms een tikkeltje koppig, maar ook wel weer geduldig en methodisch.

Tijger: dapper, zelfverzekerd, competitief en onafhankelijk, af en toe misschien wat impulsief, maar wel weer genereus en loyaal.

Konijn: zacht, stil, elegant en vriendelijk, maar – o wee – ook best humeurig, maar ook diplomatiek en intuïtief.

Draak: zelfverzekerd, intelligent, ambitieus en gepassioneerd, charismatisch, met een snufje arrogantie.

Slang: wijs, intuïtief, mysterieus en vastberaden, kan jaloers zijn, maar is o zo charmant.

Slang: wijs, intuïtief, mysterieus en vastberaden, kan jaloers zijn, maar is o zo charmant. Paard: energiek, avontuurlijk, vrijgevochten en sociaal, ongeduldig, én geestig.

Geit: zachtaardig, creatief, meelevend, wijs, soms dominerend of pessimistisch, en heel artistiek.

Aap: geestig, intelligent, ondeugend en nieuwsgierig, maar soms ietwat onrustig, maar ook wel weer innovatief.

Haan: hardwerkend, zelfverzekerd, eerlijk, met kritisch oog waar niet iedereen blij van wordt, verder praktisch en vindingrijk.

Hond: loyaal, eerlijk, vriendelijk, moedig, empathisch, betrouwbaar maar ook piekerig, malend, met de neiging zichzelf weg te cijferen.

Varken: eerlijk, tolerant, oprecht en vredig, kan naïef zijn, maar is ook genereus en aanhankelijk.

Dit zijn slechts korte beschrijvingen van de persoonlijkheidskenmerken die bij elk Chinees dierenteken horen. De Chinese horoscoop is een complex en genuanceerd systeem dat ook rekening houdt met de vijf elementen metaal, water, hout, vuur en aarde, yin- en yang-energie, en de interacties tussen verschillende tekens en elementen. Er valt dus nog een heleboel te ontdekken!