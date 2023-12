Design trends. De nieuwste trends en technologieën in gietvloeren

Ben jij al bekend met gietvloeren? Het is een enorme trend in de wereld van design en interieur. En terecht!

Misschien heb je ze al in woonbladen gezien of bij iemand in huis zien liggen: gietvloeren. Het is een enorme trend in de wereld van design en interieur. En dat is niet verwonderlijk. Gietvloeren hebben een strakke, moderne en stijlvolle uitstraling. Bovendien zijn ze geschikt voor elke kamer in je huis. We lopen je even door de technologieën en gietvloer trends heen.

Wat zijn gietvloeren?

Gietvloeren zijn naadloze kunststof vloeren die letterlijk gegoten worden. Gietvloeren komen in verschillende materialen, zoals polyurethaan en expoxy. Met name polyurethaan is geschikt voor woonhuizen. Deze hoogwaardige vloeren worden afgewerkt met een beschermende coating tegen slijtage.

Epoxy gietvloeren worden veel gebruikt voor fabrieksgebouwen en bedrijfsloodsen, maar het is de trend om ze tegenwoordig ook in woonhuizen toe te passen. Dit soort vloeren, die een meer industriële uitstraling hebben, komen direct in de vorm van een rolcoating en zijn daarom minder prijzig.

Nog een trend is om gietvloeren toe te passen in renovatie projecten. Een voordeel is namelijk dat oude vloeren niet verwijderd hoeven te worden. Wel moet de vloer gietvloerklaar gemaakt worden. De kosten daarvan hangen af van de ondergrond.

De voordelen van een gietvloer

De voordelen van een gietvloer zijn groot. Ze zijn naadloos en glad waardoor ze heel gemakkelijk schoon te houden zijn (nooit meer vuile naden!). Je reinigt dit soort vloeren eenvoudig en snel met de stofzuiger en dweil. Volgens de laatste trends worden ze ook steeds vaker in badkamers toegepast.

Verder zijn dit soort vloeren kleurvast en slijtvast waardoor je ze zelfs in de drukst bezochte vertrekken van je huis kunt hebben. Ze gaan jaren mee. Het materiaal voelt bovendien zacht aan onder je voeten en is heel geschikt voor vloerverwarming.

Strakke uitstraling

Maar het is vooral ook de moderne en elegante uitstraling die deze vloeren zo interessant maakt. Anders dan bijvoorbeeld houten vloeren of laminaat hebben gietvloeren een eigentijdse en industriële uitstraling die elk type huis – landelijk, bestaand, nieuwbouw – een extra twist mee geeft.