Dit zijn de allernieuwste (en vooruitstrevende) skin care trends voor 2025

Tot nu toe is het anti-aging wondermiddel nog niet uitgevonden maar de technologie maakt ook in de cosmetische wereld grote stappen, zeker nu AI steeds vaker om de hoek komt kijken. Wie weet, behoren rimpels, ouderdomsvlekken en een verslapte huid over vijf, tien, vijftien jaar tot het verleden. Tot nu toe moeten we ons tevreden stellen met de allernieuwste skin care trends voor 2025. En die zijn al behoorlijk opzienbarend. Hier zijn enkele belangrijke anti-aging beauty trends om in de gaten te houden:

Biotechnologie in de skin care

Naar verwachting zullen we in 2025 steeds meer beauty producten in de schappen gaan zien die verrijkt zijn met ingrediënten die in het laboratorium zijn gekweekt. Biotechnologische ontwikkelingen zoals genetische manipulatie, moleculaire biologie en biochemie worden ingezet om unieke en effectieve ingrediënten en technologieën te creëren.

Zo kunnen we dankzij de biotechnologie steeds meer maatwerk en gepersonaliseerde huidverzorgingsproducten verwachten. Dit wordt mogelijk gemaakt via technologieën zoals genetische analyse of huidanalyses, op basis waarvan vervolgens producten op maat worden gemaakt voor specifieke huidtypes, problemen of genetische aanleg om de doeltreffendheid ervan te verbeteren.

Geavanceerde formules en afgiftesystemen ontwikkeld door biotechnologie zorgen bovendien voor een steeds betere absorptie en penetratie van actieve ingrediënten in de huid met steeds betere resultaten. Laboratoriumgekweekte ingrediënten bieden ook een duurzaam en ethisch alternatief voor traditionele ingrediënten afkomstig van dieren of aardolie. Verder staan biotechnologische innovaties steeds vaker in het teken van de regeneratieve geneeskunde, zoals stamcellen en groeifactoren, die de huid steeds beter regeneren en celvernieuwing bevorderen.

Biotechnologische ingrediënten in de huidverzorging

Ingrediënten als collageen en hyaluronzuur die traditioneel afkomstig zijn van dierlijke bronnen, kunnen tegenwoordig in het laboratorium gekweekt worden. Ook komen we steeds vaker biomimetische peptiden in skin care producten tegen. Dit zijn gesynthetiseerde moleculen die ontworpen zijn om natuurlijk voorkomende peptiden in het lichaam na te bootsen. Het woord biomimetisch zegt het al: ‘bio’ betekent ‘leven’ en ‘mimetisch’ staat voor ‘imiteren’. Biomimetische peptiden worden in het laboratorium gemaakt om de structuur en functie van natuurlijke peptiden na te bootsen. Ze sluiten aan op de natuurlijke huidstructuur en verbeteren de gezondheid en het uiterlijk ervan.

Een ander voorbeeld van een biotechnologisch ingrediënt is plantaardig squalaan plantaardig squalaan. Dit wordt uit suikerriet gehaald en vermijdt het gebruik van squaleen uit haaienlever. Ook komen we tegenwoordig in de huidverzorging gesynthetiseerde cannabinoïden tegen die duurzamer en zuiverder zijn omdat ze worden geproduceerd zonder blootstelling aan pesticiden die in natuurlijk geteelde cannabis kunnen voorkomen.

Gepersonaliseerde huidverzorging

Deze trend – we noemden hem al even – introduceert een soort ‘slimme’ huidverzorging die zich aanpast aan individuele behoeften. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van apparaten die je huidconditie analyseren en aan de hand van AI en datagestuurde inzichten op maat gemaakte producten aanbevelen. Met dit soort apparaten kan niet alleen een diagnose worden gesteld, maar kunnen ook de reacties en resultaten van je huid kunnen worden gecontroleerd en kan de behandeling in de tijd worden afgestemd op veranderingen in je omgeving, stress en dieet.

Slow beauty

In de skin care trends voor 2025 draait het niet alleen om nieuwe technieken en werkzame stoffen, maar ook om goede gewoontes. De slow beauty trend gaat uit van een langetermijnvisie op huidverzorging om zichtbare veroudering te minimaliseren, maar doet dat met weinig en effectieve producten waarbij het vooral draait om voorkomen en beschermen. Deze trend omvat het gebruik van milde cleansers, dagelijkse UV-bescherming, voedende moisturizers en actieve ingrediënten zoals retinol en antioxidanten.

Meer aandacht voor eye skin care

Er is steeds meer aandacht voor de skin care voor de zone rond de ogen die dunner en gevoeliger is. De beauty trend voor 2025 omvatten dan ook specifieke oogcrèmes en serums met verzorgende ingrediënten die beschermen, behouden, verstevigen, rimpels gladstrijken en hydrateren.

Je leeftijd accepteren

Zolang het anti-aging wondermiddel niet is uitgevonden, zit er niets anders op dan je leeftijd en natuurlijke huidveroudering te omarmen. Dit betekent echter niet dat je je huid verwaarloost. De trend is om de conditie van je huid zo goed mogelijk te houden door deze goed te hydratere, te voeden, de barrièrefunctie ervan te versterken en je huid te beschermen tegen negatieve factoren van buitenaf, zodat je je in elke levensfase zelfverzekerd en mooi voelt.

Therapeutische luiheid

Deze beauty trend voor 2025 is niet alleen resultaatgericht maar streeft ook naar geestelijk welzijn. We mogen onszelf toestaan om van skin care een schuldvrije verwennerij te maken waardoor niet alleen je huid maar ook je geest tot rust komt. Denk hierbij aan massages en aan retraites in schoonheidsoorden waar je huid wordt gepamperd en aandacht wordt besteed aan je dieet en een goede nachtrust.

Steeds vroeger aandacht voor skin care

Een algemene trend is voorkomen in plaats van het bestrijden van tekens van huidveroudering. De social media laten zien dat jongeren steeds vroeger met anti-aging beauty producten beginnen. Ook niet-invasieve cosmetische behandelingen worden steeds vaker (en op steeds jongere leeftijd) ingezet om de huid zo lang mogelijk jong en mooi te houden.

