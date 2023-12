Dit zijn de skin care trends die je in 2024 kunt verwachten

De cosmetische industrie zal in 2024 naar verwachting aanzienlijke verschuivingen laten zien. Dit zijn de skin care trends die je in 2024 kunt verwachten.

Kwaliteitshuid

De kwaliteit van je huid staat centraal. Het is streven naar een mooie huid met een natuurlijke glans van binnenuit die je zelfs zonder make-up kunt ‘dragen’. Deze mood weerspiegelt zich ook in het type behandelingen dat naar verwachting in 2024 populair zal zijn. Fillers met enkel esthetische effecten zijn op hun retour. De aandacht gaat uit naar technieken die echt iets voor je huid doen, je huidcellen stimuleren en verbeteren. Denk hierbij aan technieken als microneedling en laser.

Less is more

Verder zien we een versimpeling van de beauty routine. Less is more. Er is een verschuiving naar meer all-round producten, met de nadruk op huidverbetering. Dus minder, maar effectievere producten. We gaan op zoek naar die paar skin care producten die ons eigen persoonlijke huid goed doen, en hebben we die eenmaal gevonden dan blijven we die gebruiken.

Natuurlijke skin care ingrediënten

Een andere trend is dat we synthetische ingrediënten steeds meer achter ons gaan laten en in plaats daarvan met skin producten met natuurlijke, plantaardige producten aan smeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bakuchiol (ook wel phyto-retinol genoemd) in plaats van de traditionele retinol (vitamine A).

AI skin care

Er wordt ook verwacht dat de sector een toename zal gaan laten zien in het gebruik van slimme machines en kunstmatige intelligentie. Chatbots en beautychats zullen je in de nabije toekomst in no-time persoonlijke aandacht en advies te bieden.

Skin cycling

Een trend die – zoals vele andere beauty trends – het licht zag op TikTok, is ‘skin cycling’. Skin care producten met actieve (maar vaak ook irriterende) ingrediënten als retinol en AHA/BHA exfolianten worden afgewisseld door simpele, hydraterende crèmes om de huid rust te gunnen. Hydrateren wordt hiermee weer belangrijker en naar verwachting gaan we in 2024 hydraterende producten met vernieuwende ingrediënten zien.

Exosomen

Een sleutelwoord in de beauty industrie van 2024 is ‘exosomen’. Exosomen zijn een soort van kleine blaasjes die worden afgescheiden door stamcellen en rijk zijn aan eiwitten, nucleïnezuren, lipiden en andere bioactieve moleculen. Ze spelen een belangrijke rol in de cel-tot-cel-communicatie. In de beauty industrie is er momenteel veel om exosomen te doen vanwege hun regeneratieve en anti-aging eigenschappen. Exosomen worden steeds vaker gebruikt om rimpels te verminderen, de huidtextuur en hydratatie te verbeteren, de huid elastischer te maken, en om celvernieuwing te stimuleren. Het gebruik van exosomen in huidverzorging en cosmetica wordt gezien als een aanzienlijke vooruitgang, ook al is er nog een lange weg te gaan, temeer omdat exosomen (afkomstig uit stamcellen!) ook dingen kunnen bevatten die je nu juist niet in je lichaam wilt hebben.

